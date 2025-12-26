Những ngân hàng thay đổi nhân sự cấp cao dịp cuối năm

Trong tháng cuối cùng của năm 2025, hàng loạt “ghế nóng” ngân hàng đổi chủ khi nhiều ngân hàng tổ chức đại hội cổ đông bất thường.

LPBank có chủ tịch mới

Ngày 23/12, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Đồng thời, HĐQT LPBank quyết định bổ nhiệm ông Hồ Nam Tiến – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 23/12.

Ông Hồ Nam Tiến. Ảnh: Vietnambusiness

Ông Hồ Nam Tiến sinh năm 1971, tốt nghiệp Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1992 và hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Học viện Ngân hàng năm 2004. Ông Hồ Nam Tiến có khoảng 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tín dụng và định chế tài chính trong nước.

Ông từng trải dài qua nhiều vị trí quản lý tại VPBank, Ngân hàng Quốc tế (VIB) trước khi gắn bó lâu dài với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - tiền thân của LPBank.

Từ năm 2010, ông Hồ Nam Tiến chính thức gia nhập LienVietPostBank (nay là LPBank). Trong hơn một thập kỷ, ông lần lượt giữ nhiều vị trí then chốt như Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc khối khách hàng, PR - marketing, sản phẩm, pháp chế, quản lý rủi ro, phòng chống rửa tiền, kiểm toán nội bộ và thẩm định. Đáng chú ý, ông từng là Quyền Tổng Giám đốc vào năm 2023 trước khi được bổ nhiệm chính thức làm Tổng Giám đốc LPBank

Bầu Thụy giữ chức Quyền Tổng giám đốc Sacombank

Sau khi rời LPBank, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) làm Quyền Tổng giám đốc.

Sacombank cho biết quyết định bổ nhiệm này là bước đi chiến lược. Nhà băng đánh giá ông Nguyễn Đức Thụy là nhà quản trị có kinh nghiệm tái cấu trúc và chuyển đổi số sâu rộng, có thể giúp ngân hàng vốn đang đối diện nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc.

Bầu Thụy làm Quyền Tổng giám đốc Sacombank. Ảnh: Sacombank

Bầu Thụy sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Colorado State University (CSU, bang Colorado, Mỹ).

Ông Nguyễn Đức Thụy từng là Chủ tịch Tập đoàn Thai Group, Công ty cổ phần Thaiholdings, Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc và Phó chủ tịch Công ty Điện Mặt trời Xuân Thiện Ninh Thuận, Điện Mặt trời Xuân Thiện Đăk Lăk.

Từ tháng 4/2021, ông bắt đầu gia nhập ngành ngân hàng trên cương vị Phó chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank), sau đó được đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.

Eximbank có chủ tịch mới

Ngày 4/12, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank ) công bố kiện toàn nhân sự cấp cao tại vị trí Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, HĐQT Eximbank đã chấp thuận nguyện vọng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Cảnh Anh vì lý do cá nhân. Ông Nguyễn Cảnh Anh vẫn sẽ tham gia HĐQT với vai trò thành viên.

Bà Phạm Thị Huyền Trang. Ảnh: Eximbank

Đồng thời, HĐQT đã bầu bà Phạm Thị Huyền Trang, Phó chủ tịch thường trực HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT Eximbank (nhiệm kỳ 2025-2030), người đại diện theo pháp luật của Eximbank từ ngày 4/12.

Bà Phạm Thị Huyền Trang có trình độ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, từng làm việc tại VietinBank trong 12 năm, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội, Trưởng phòng phê duyệt tín dụng, Phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng...

Ngoài ra, bà Trang từng là Ủy viên HĐQT độc lập của Công ty Chứng khoán VietinBank, có kinh nghiệm công tác tại các tập đoàn lớn như Sun Group, Đèo Cả...