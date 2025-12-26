Hà Nội

Kinh doanh

Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, giá vé máy bay nhiều chặng tăng cao

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu tìm kiếm vé máy bay du lịch của người dân tăng nhanh, giá vé trên nhiều chặng nội địa tăng cao. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Thông tin kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày khiến việc tìm kiếm liên quan đến vé máy bay tăng cao. Thay vì chọn những chuyến đi ngắn ngày, nhiều người chuyển hướng săn vé, đổ xô đến các địa điểm xa Hà Nội và TP HCM.

Tuy nhiên, hiện giá vé máy bay neo đậu ở ngưỡng khá cao. Trong khoảng thời gian từ 1/1 đến 4/1, giá vé máy bay các hãng dao động từ 7 đến hơn 9 triệu đồng/cặp vé khứ hồi, tùy theo giờ bay.

Với những khung giờ đẹp, giá vé sẽ cao hơn 15% đến 20% tùy chặng. Thậm chí, một số khung giờ còn chỉ còn ít ghế.

ve-may-bay1.jpg
Nhiều chuyến bay của Vietjet từ TP HCM đi Phú Quốc ngày 27/12 không còn chỗ trống. Ảnh: Tạp chí hàng không

Cụ thể, trên chặng Hà Nội - Phú Quốc, nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines trong những ngày cao điểm chỉ còn ít ghế trống. Giá vé phổ thông một chiều dao động trong khoảng 4,8-5 triệu đồng/vé, tăng khoảng 20 - 25% so với ngày thường.

Chiều ngược lại, vé máy bay Phú Quốc - Hà Nội ngày 4/1/2026 cũng khan hiếm. Một số chuyến bay sáng của Vietjet có giá hơn 4 triệu đồng mỗi chiều (chưa gồm thuế phí).

Ngoài ra, chặng TP HCM - Phú Quốc cũng sôi động. Nhiều chuyến bay đã dần kín chỗ, giá vé khứ hồi phổ thông dao động 3,5 - 4,7 triệu đồng tùy hãng.

Đặc biệt, một số ngày cao điểm, vé phổ thông gần như không còn, vé hạng thương gia đã cháy vé.

Chặng bay TP HCM – Phú Quốc của Vietnam Airlines khởi hành ngày thứ 7 (27/12) đã hết chỗ cho các chuyến bay giờ đẹp buổi sáng, chỉ còn chuyến khởi hành lúc 5h40 hoặc buổi chiều 15h20, 19h30 với giá gần 2 triệu đồng/vé.

Vào đúng ngày 1/1/2026, một số chuyến bay TP HCM – Phú Quốc của Vietnam Airlines cũng đã kín chỗ. Những chuyến còn lại giờ bay không đẹp, khởi hành vào buổi chiều hoặc sáng sớm.

Tương tự, chuyến bay từ TP HCM – Phú Quốc của Vietjet các ngày từ 26/12 – 28/12 gần như đã kín chỗ. Giai đoạn nghĩ lễ Tết Dương lịch, vé bay chặng TP HCM – Phú Quốc của Vietjet vẫn khá dồi dào, giá khoảng 1,4 triệu đồng/vé hạng Eco và 2,7 triệu đồng/vé cho hạng SkyBoss.

Trong khi đó, chặng TP HCM – Đà Lạt của Vietnam Airlines giá vé dao động từ 1,5–1,7 triệu đồng/vé/chiều, chiều ngược lại từ khoảng 2 triệu đồng/vé/chiều. Giá vé chặng này của Bamboo Airways khoảng 1,8 triệu đồng/vé/chiều.

#Ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ đến giá vé máy bay #Tăng giá vé chuyến nội địa dịp Tết Dương lịch #Khán hiếm vé máy bay cao điểm #Xu hướng săn vé du lịch dịp lễ #Thị trường hàng không Việt Nam trong mùa lễ #Chuyến bay Phú Quốc và các điểm du lịch phổ biến

