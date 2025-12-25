Bắt giữ người đàn ông vận chuyển gần 800 bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển 800 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, đối tượng B.V.Ư đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25/12, thông tin từ Công an phường Thường Lạc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn thuốc lá nhập lậu.

Đối tượng B.V.Ư cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 19/12, Công an phường Thường Lạc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Đồn Biên phòng Cầu Muống, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước phát hiện, bắt quả tang đối tượng B.V.Ư (SN: 1975, thường trú tại ấp Phú Lợi A, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp) đang vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng phía sau trên xe máy có chứa 790 bao thuốc lá điếu ngoại các loại.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

