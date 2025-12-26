Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Thanh Hóa thưởng Tết Bính Ngọ cao nhất 500 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất tại Thanh Hóa hơn 500 triệu đồng, thuộc một doanh nghiệp dân doanh. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Ngày 25/12, theo thông tin từ Sở Nội vụ Thanh Hóa, có 4.023 doanh nghiệp với tổng số lao động hơn 312.000 người đã báo cáo về tình hình tiền lương năm 2025, và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026.

Theo dự kiến, mức thưởng Tết Dương lịch 2026 tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bình quân 800.000 đồng, cao nhất 2 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng. Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ bình quân 3 triệu đồng/người, cao nhất 35 triệu đồng, thấp nhất 600.000 đồng.

Đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, thưởng Tết Dương lịch 2026 dự kiến bình quân 2,4 triệu đồng/người, cao nhất 58,3 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng. Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại khối doanh nghiệp này dự kiến bình quân 10,6 triệu đồng/người, cao nhất 58,3 triệu đồng, thấp nhất 250.000 đồng.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, có 3.694 doanh nghiệp với 98.620 lao động, kiến thưởng Tết Dương lịch 2026, bình quân 500.000 đồng/người, cao nhất 100 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, có 3.716 doanh nghiệp dân doanh với hơn 100.000 lao động, dự kiến thưởng Tết bình quân 3,5 triệu đồng/người, cao nhất 503,1 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

thuong-tet.jpg
Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Thanh Hóa cao nhất hơn 500 triệu đồng. Ảnh minh họa

Ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có 92 đơn vị với 185.823 lao động, dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2026 bình quân 300.000 đồng/người, cao nhất 9,6 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng.

Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại khối này, dự kiến bình quân 5,7 triệu đồng/người, cao nhất 169 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Trong khi đó, Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho biết, ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 140 triệu đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất hơn 368 triệu đồng/người, thấp nhất 150.000 đồng/người.

Tại khối Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 35 triệu đồng/người, thấp nhất 1,9 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất 40 triệu đồng/người, thấp nhất 5 triệu đồng/người.

Ở khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 20,4 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất 220 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 35 triệu đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 tại khối này cao nhất hơn 281 triệu đồng/người, thấp nhất 150.000 đồng/người.

#Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 #Mức thưởng Tết doanh nghiệp Thanh Hóa #Phân bổ thưởng theo loại hình doanh nghiệp #Thưởng Tết doanh nghiệp dân doanh #So sánh thưởng Tết các khu vực #Thưởng Tết doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Bài liên quan

Kinh doanh

Tây Ninh thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 600 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất tại Tây Ninh lên đến 600 triệu đồng ở doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. 

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động năm 2025; đồng thời dự kiến kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tính đến ngày 23/12/2025, toàn tỉnh có 486 doanh nghiệp đang hoạt động gửi báo cáo về tình hình lao động, tiền lương, với tổng số 213.371 lao động. Các doanh nghiệp đều thực hiện chi trả tiền lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 hiện cao nhất bao nhiêu?

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đã ghi nhận mức chi thưởng, trong đó có mức lên tới 350 triệu đồng/người.

Sắp đến hạn báo cáo kế hoạch thưởng Tết 2026, nhiều địa phương có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết 2026.

Tại Khánh Hòa, Sở Nội vụ tỉnh đã có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết 2026 tại 764 doanh nghiệp được khảo sát với hơn 62.000 người lao động trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Chân dung tỷ phú 'xếp tiền thành núi' thưởng Tết cho nhân viên

Ngoài hành trình vượt nghèo để xây dựng đế chế nghìn tỷ, vị tỷ phú này còn được nhân viên yêu quý nhờ chính sách đãi ngộ hiếm có.

Tỷ phú Phương Uy (sinh năm 1973 tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Phương Đạt Liêu Ninh (Fangda Group)

Thưởng Tết bằng 'núi tiền"

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới