Thanh Hóa thưởng Tết Bính Ngọ cao nhất 500 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất tại Thanh Hóa hơn 500 triệu đồng, thuộc một doanh nghiệp dân doanh.

Ngày 25/12, theo thông tin từ Sở Nội vụ Thanh Hóa, có 4.023 doanh nghiệp với tổng số lao động hơn 312.000 người đã báo cáo về tình hình tiền lương năm 2025, và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026.

Theo dự kiến, mức thưởng Tết Dương lịch 2026 tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bình quân 800.000 đồng, cao nhất 2 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng. Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ bình quân 3 triệu đồng/người, cao nhất 35 triệu đồng, thấp nhất 600.000 đồng.

Đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, thưởng Tết Dương lịch 2026 dự kiến bình quân 2,4 triệu đồng/người, cao nhất 58,3 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng. Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại khối doanh nghiệp này dự kiến bình quân 10,6 triệu đồng/người, cao nhất 58,3 triệu đồng, thấp nhất 250.000 đồng.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, có 3.694 doanh nghiệp với 98.620 lao động, kiến thưởng Tết Dương lịch 2026, bình quân 500.000 đồng/người, cao nhất 100 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, có 3.716 doanh nghiệp dân doanh với hơn 100.000 lao động, dự kiến thưởng Tết bình quân 3,5 triệu đồng/người, cao nhất 503,1 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Thanh Hóa cao nhất hơn 500 triệu đồng. Ảnh minh họa

Ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có 92 đơn vị với 185.823 lao động, dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2026 bình quân 300.000 đồng/người, cao nhất 9,6 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng.

Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại khối này, dự kiến bình quân 5,7 triệu đồng/người, cao nhất 169 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Trong khi đó, Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho biết, ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 140 triệu đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất hơn 368 triệu đồng/người, thấp nhất 150.000 đồng/người.

Tại khối Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 35 triệu đồng/người, thấp nhất 1,9 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất 40 triệu đồng/người, thấp nhất 5 triệu đồng/người.

Ở khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 20,4 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất 220 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 35 triệu đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 tại khối này cao nhất hơn 281 triệu đồng/người, thấp nhất 150.000 đồng/người.