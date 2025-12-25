Hé lộ đại gia làm bãi đỗ xe, trung tâm thương mại hơn 8 ha tại Hà Nội

Doanh nghiệp liên quan đến tỷ phú Trần Bá Dương được giao triển khai dự án Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát có diện tích khoảng 8,03ha.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, khu vực lập Quy hoạch chi tiết thuộc phường Định Công (Hà Nội). Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 8,03ha. Trong đó, diện tích đất đường giao thông khoảng 1,97ha, diện tích đất lập dự án khoảng 6,06ha. Quy hoạch chi tiết nhằm hình thành mô hình xây dựng bãi đỗ xe kết hợp chức năng trung tâm thương mại, văn phòng và nhà kho hiện đại.

Về mặt tổ chức thực hiện, UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ phù hợp với quyết định phê duyệt.

Công ty cổ phần Xuân Nam Việt và Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27-7 được xác định là đơn vị có trách nhiệm triển khai dự án đầu tư.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Xuân Nam Việt thành lập tháng 7/2008. Thời điểm tháng 4/2017, công ty tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

Tháng 6/2020, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 300 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.

Hiện tại, doanh nghiệp này do ông Trần Anh Vũ giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong khi đó, Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27-7 được thành lập tháng 6/2012. Thời điểm tháng 8/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ quốc tế Thiso (Thiso) nhận chuyển nhượng 99,98% vốn điều lệ của Công ty 27-7 từ các cổ đông cá nhân.

Thiso là đơn vị thành viên Thaco, phụ trách hoạt động về trung tâm thương mại, bán lẻ trong tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương.

Hiện tại, Công ty 27-7 do ông Nguyễn Quốc Trung làm người đại diện theo pháp luật. Ông Nguyễn Quốc Trung còn đảm nhiệm vai trò đại diện tại nhiều doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái Thaco, gồm Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Chu Lai – Trường Hải, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp THADICO – Bình Dương và Công ty TNHH Đầu tư Đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú.