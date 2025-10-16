Chân dung CEO NextPay vừa bị bắt cùng Shark Bình

Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Hữu Tuất là một trong ba người sáng lập PeaceSoft (tiền thân của Tập đoàn NextTech).

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đáng chú ý, cùng bị khởi tố với Shark Bình còn có 9 bị can khác, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tuất - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay - một đơn vị trực thuộc hệ sinh thái NextTech Group.

Ông Nguyễn Hữu Tuất và ông Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN)

Ông Nguyễn Hữu Tuất là một trong 3 người sáng lập nên PeaceSoft (tiền thân của Tập đoàn NextTech), cũng là gương mặt có ảnh hưởng đáng kể trong sự phát triển của NextTech.

Nguyễn Hữu Tuất tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Từ khi còn là sinh viên, ông Nguyễn Hữu Tuất cùng Shark Bình miệt mài nghiên cứu và phát triển nhiều giải pháp trong lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến, đặt nền móng cho một trong những tập đoàn công nghệ đa ngành đầu tiên của Việt Nam.

Năm 2013, ông Nguyễn Hữu Tuất đảm nhiệm vị trí CEO MPOS, công ty chuyên cung cấp giải pháp thanh toán trên nền tảng di động thuộc hệ sinh thái PeaceSoft.

Đến năm 2018, ông Nguyễn Hữu Tuất tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân khi sáng lập và điều hành FastGo, ứng dụng gọi xe “Make in Vietnam” ra đời với tham vọng cạnh tranh sòng phẳng với Grab và Gojek trên sân nhà.

FastGo từng là một trong những startup công nghệ nổi bật tại Việt Nam, đồng thời mở rộng hoạt động sang Myanmar và Singapore.

Ông Nguyễn Hữu Tuất - Tổng Giám đốc NextPay, là một trong 3 người sáng lập nên PeaceSoft. Ảnh: Znews

Tuy nhiên, đà phát triển của FastGo bắt đầu chững lại vào cuối năm 2019. Sau 8 tháng hoạt động, số lượng tài xế chỉ tăng thêm 20.000 người, thấp hơn nhiều so với giai đoạn đầu. Từ năm 2020, FastGo dần rơi vào quên lãng.

Sau giai đoạn startup, ông Nguyễn Hữu Tuất trở lại NextPay, đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, dẫn dắt chiến lược chuyển đổi số và phát triển thanh toán không tiền mặt.

Dưới sự điều hành của ông Nguyễn Hữu Tuất, NextPay mở rộng nhanh, phủ 34 tỉnh thành, có hơn 80.000 điểm chấp nhận thanh toán, chiếm khoảng 12% thị phần POS toàn quốc.