Những 'cá mập' Shark Tank Việt Nam vướng vòng lao lý

Từng là biểu tượng khởi nghiệp, Shark Tank Việt Nam dừng lại sau 10 năm giữa loạt bê bối pháp lý của nhiều “cá mập” đình đám.

Sau một thập kỷ phát sóng, chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ chính thức dừng lại. Theo bà Lê Hạnh - Giám đốc sản xuất Chương trình Shark Tank Việt Nam, có những rủi ro bên ngoài chương trình mà nhà sản xuất không thể kiểm soát, chưa có giải pháp quản trị.

Shark Tank Việt Nam là phiên bản tiếng Việt của chương trình truyền hình nổi tiếng Shark Tank. Đây là chương trình truyền hình thực tế thuộc bản quyền của Sony Pictures. Sau khi TV Hub mua bản quyền, show sản xuất mùa đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2017.

Trong suốt 10 năm phát sóng, danh sách các “cá mập” từng ngồi ghế nóng Shark Tank Việt Nam lên tới khoảng 20 người. Tuy nhiên, không ít người trong số đó đã vướng vào vòng lao lý, làm dấy lên nhiều băn khoăn trong dư luận về hình ảnh và mức độ uy tín của chương trình.

Shark Thủy chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng

Tháng 3/2024, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Egame bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán cổ phần “khống”.

Shark Thuỷ bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Vietnamnet

Theo cáo trạng, từ năm 2014, nhằm huy động tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Thông qua pháp nhân Công ty Egame, nhóm này đưa ra các thông tin gian dối để chào bán cổ phần cho nhà đầu tư.

Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn 2015-2023, Shark Thủy cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người, đồng thời thực hiện hành vi đưa hối lộ với số tiền 32 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Thủy được xác định là chủ mưu và phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Shark Tam trốn thuế

Ông Phạm Văn Tam (Shark Tam) - Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo cũng bị khởi tố về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”. Ông Phạm Văn Tam tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 3 và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.

Tuy nhiên, năm 2019, Asanzo vướng loạt lùm xùm liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, buộc chương trình Shark Tank phải thông báo ông Tam không tiếp tục xuất hiện với vai trò nhà đầu tư khách mời.

Shark Tam bị khởi tố vì tội trốn thuế. Ảnh: Facebook

Ngày 23/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam về tội Trốn thuế. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Tam chỉ đạo ký kết các hợp đồng nguyên tắc, không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, trốn hơn 15,7 tỷ đồng tiền thuế. Ngoài ra, ông Tam còn bị cáo buộc sử dụng hóa đơn không hợp pháp và nhập lậu 1.300 chiếc lò nướng cho Asanzo.

Shark Bình lừa đảo

Gần đây nhất, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch Tập đoàn NextTech bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hoà Bình cùng cộng sự đã triển khai dự án tiền số AntEx, kêu gọi nhà đầu tư mua token nhằm huy động vốn cho dự án đồng tiền số VNDT và ví điện tử VNDT.

Shark Bình bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế. Ảnh: FBNV

Trên thực tế, trong khi dự án chưa hoàn thiện, nhóm này vẫn phát hành và bán hàng chục tỷ token ra thị trường; riêng giai đoạn từ tháng 8 đến 11/2021 đã bán hơn 33 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng, số tiền sau đó bị rút khỏi ví của nhà đầu tư để chiếm đoạt.

Bên cạnh đó, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo che giấu doanh thu thực tế của Công ty CP Công nghệ Vimo bằng cách để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2-4/2024 nhằm trốn gần 30 tỷ đồng tiền thuế, đồng thời vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 44,8 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan công an đã phong tỏa tiền, vàng và nhiều tài sản liên quan với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.