Tây Ninh thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 600 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất tại Tây Ninh lên đến 600 triệu đồng ở doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động năm 2025; đồng thời dự kiến kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tính đến ngày 23/12/2025, toàn tỉnh có 486 doanh nghiệp đang hoạt động gửi báo cáo về tình hình lao động, tiền lương, với tổng số 213.371 lao động. Các doanh nghiệp đều thực hiện chi trả tiền lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước.

Thu nhập tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2025 đạt 11,05 triệu đồng/tháng. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương bình quân cao nhất, đạt 15,75 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 9,67 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh đạt 9,53 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp FDI đạt 9,25 triệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất chi trả cho người lao động trong năm được ghi nhận tại doanh nghiệp FDI, lên tới 431,76 triệu đồng/người/tháng.

Về thưởng Tết Dương lịch 2026, có 176 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 40.266 lao động, với mức thưởng bình quân 2,26 triệu đồng/người; mức cao nhất 80 triệu đồng/người và thấp nhất 0,1 triệu đồng/người.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh có 429 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 196.524 lao động; mức thưởng bình quân 7,53 triệu đồng/người, cao nhất 600 triệu đồng/người (thuộc doanh nghiệp FDI), thấp nhất 100.000 đồng/người.

Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất tại Tây Ninh lên tới 600 triệu đồng. Ảnh: Người lao động

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, tiền lương bình quân cao nhất đạt 41 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất 2,5 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2026 dao động từ 1 đến 11,5 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ 1 đến 40,76 triệu đồng/người.

Với doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối, mức lương cao nhất lên tới 163 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 4 triệu đồng/người/tháng. Thưởng Tết Dương lịch dự kiến từ 0,2 đến 28 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán từ 0,5 đến 56 triệu đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh ghi nhận mức lương cao nhất 46,2 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 3,5 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến thưởng Tết Dương lịch từ 0,1 đến 46,2 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ 1 đến 84,5 triệu đồng/người.

Riêng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức lương cao nhất đạt 119,43 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 3,86 triệu đồng/người/tháng. Thưởng Tết Dương lịch 2026 dự kiến dao động từ 0,1 đến 100 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất lên tới 205,1 triệu đồng/người, thấp nhất 1 triệu đồng/người.