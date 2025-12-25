Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Tây Ninh thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 600 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất tại Tây Ninh lên đến 600 triệu đồng ở doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động năm 2025; đồng thời dự kiến kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tính đến ngày 23/12/2025, toàn tỉnh có 486 doanh nghiệp đang hoạt động gửi báo cáo về tình hình lao động, tiền lương, với tổng số 213.371 lao động. Các doanh nghiệp đều thực hiện chi trả tiền lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước.

Thu nhập tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2025 đạt 11,05 triệu đồng/tháng. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương bình quân cao nhất, đạt 15,75 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 9,67 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh đạt 9,53 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp FDI đạt 9,25 triệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất chi trả cho người lao động trong năm được ghi nhận tại doanh nghiệp FDI, lên tới 431,76 triệu đồng/người/tháng.

Về thưởng Tết Dương lịch 2026, có 176 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 40.266 lao động, với mức thưởng bình quân 2,26 triệu đồng/người; mức cao nhất 80 triệu đồng/người và thấp nhất 0,1 triệu đồng/người.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh có 429 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 196.524 lao động; mức thưởng bình quân 7,53 triệu đồng/người, cao nhất 600 triệu đồng/người (thuộc doanh nghiệp FDI), thấp nhất 100.000 đồng/người.

thuong-tet2.jpg
Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất tại Tây Ninh lên tới 600 triệu đồng. Ảnh: Người lao động

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, tiền lương bình quân cao nhất đạt 41 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất 2,5 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2026 dao động từ 1 đến 11,5 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ 1 đến 40,76 triệu đồng/người.

Với doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối, mức lương cao nhất lên tới 163 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 4 triệu đồng/người/tháng. Thưởng Tết Dương lịch dự kiến từ 0,2 đến 28 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán từ 0,5 đến 56 triệu đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh ghi nhận mức lương cao nhất 46,2 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 3,5 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến thưởng Tết Dương lịch từ 0,1 đến 46,2 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ 1 đến 84,5 triệu đồng/người.

Riêng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức lương cao nhất đạt 119,43 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 3,86 triệu đồng/người/tháng. Thưởng Tết Dương lịch 2026 dự kiến dao động từ 0,1 đến 100 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất lên tới 205,1 triệu đồng/người, thấp nhất 1 triệu đồng/người.

#Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Tây Ninh #Lương trung bình doanh nghiệp năm 2025 #Phân tích thưởng Tết Dương lịch và Nguyên đán 2026 #Ảnh hưởng của vốn đầu tư nước ngoài đến thu nhập lao động #So sánh mức lương và thưởng giữa các doanh nghiệp #Chính sách thưởng Tết tại Tây Ninh và Quảng Ngãi

Bài liên quan

Kinh doanh

Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 hiện cao nhất bao nhiêu?

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đã ghi nhận mức chi thưởng, trong đó có mức lên tới 350 triệu đồng/người.

Sắp đến hạn báo cáo kế hoạch thưởng Tết 2026, nhiều địa phương có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết 2026.

Tại Khánh Hòa, Sở Nội vụ tỉnh đã có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết 2026 tại 764 doanh nghiệp được khảo sát với hơn 62.000 người lao động trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Chân dung tỷ phú 'xếp tiền thành núi' thưởng Tết cho nhân viên

Ngoài hành trình vượt nghèo để xây dựng đế chế nghìn tỷ, vị tỷ phú này còn được nhân viên yêu quý nhờ chính sách đãi ngộ hiếm có.

Tỷ phú Phương Uy (sinh năm 1973 tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Phương Đạt Liêu Ninh (Fangda Group)

Thưởng Tết bằng 'núi tiền"

Xem chi tiết

Kinh doanh

Hé lộ doanh nghiệp chi hơn 700 tỷ đồng thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Một doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc chuyên sản xuất giày xuất khẩu tại Đồng Nai, dự kiến chi khoảng 700 tỷ đồng để thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

Mới đây, lãnh đạo công ty TNHH Changshin Việt Nam cho biết, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 700 tỷ đồng để thưởng Tết Bính Ngọ 2026 cho khoảng 42.000 lao động đang làm việc tại công ty.

Mức thưởng Tết năm nay tương đương các năm trước và đã được quy định trong thỏa ước lao động tập thể. Theo đó, người lao động làm đủ một năm nhận thưởng tương đương một tháng lương theo hợp đồng chính thức; từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tăng thêm 5%, tối đa lên tới 200% (tương đương hai tháng lương).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới