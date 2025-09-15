CEO chi 52 tỷ tặng iPhone 17 Pro Max cho toàn bộ nhân viên

Trong khi nhiều người phải tiết kiệm tiền để tậu iPhone 17 mới, các nhân viên tại công ty truyền thông Mediastorm đã có ngay trên tay chiếc điện thoại mới tinh.

Theo mạng xã hội Xiaohongshu, một người dùng có tài khoản là Fyjdreaming chia sẻ rằng sếp của mình đã tặng cho tất cả nhân viên công ty mỗi người một chiếc iPhone 17 Pro Max hoàn toàn mới. Đáng chú ý, thực tập sinh hay người mới vào cũng được tặng. Thậm chí, họ còn được lựa chọn màu sắc yêu thích.

Vị sếp hào phóng đó là Tim Pan, CEO điều hành Mediastorm - công ty truyền thông của Trung Quốc, chuyên làm vlog và đánh giá sản phẩm. Hiện, doanh nghiệp này có hơn 12 triệu người theo dõi, chỉ tính riêng trên nền tảng Bilibili.

Điều đặc biệt, CEO Tim Pan tuyên bố, Mediastorm sẽ chịu luôn phần thuế phát sinh từ món quà, thay vì để nhân viên tự đóng như thông lệ.

CEO Mediastorm quyết định tặng tất cả nhân viên một chiếc iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Xiaohongshu

Ước tính sơ bộ, chi phí Mediastorm phải bỏ ra cho đợt tặng iPhone 17 Pro Max cho tất cả nhân viên lần này không hề nhỏ. Giá bán lẻ iPhone 17 Pro Max tại Trung Quốc khi vừa ra mắt dao động quanh mức 10.000–12.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 36 –44 triệu đồng) tuỳ cấu hình bộ nhớ.

Mediastorm hiện có khoảng 100–120 nhân viên theo số liệu công khai từ các bài báo quốc tế về quy mô công ty truyền thông này. Như vậy, chỉ riêng chi phí mua máy đã rơi vào khoảng 1,4–2 triệu USD (hơn 36 - 52 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, theo quy định thuế tại Trung Quốc, quà tặng công ty trao cho nhân viên thường được coi là thu nhập chịu thuế cá nhân. Trong khi đó, Mediastorm sẽ chịu luôn khoản thuế phát sinh, điều này có thể cộng thêm khoảng 30–40% giá trị mỗi máy. Nếu tính trung bình 1.500 USD/chiếc, cộng với thuế và phụ phí, tổng chi phí gói quà lần này có thể vượt 2 triệu USD (trên 52 tỷ đồng).

Ước tính Mediastorm phải chi hơn 2 triệu USD để tặng iPhone cho nhân viên đợt này. Ảnh: Mothership

Đây không phải là lần đầu tiên vị CEO này khiến nhân viên ngạc nhiên với các sản phẩm của Apple. Năm ngoái, toàn bộ nhân viên Mediastorm từng nhận iPhone 16 Pro và đồng hồ Apple Watch Series 10, một động thái đã giúp công ty gây tiếng vang trong giới truyền thông Trung Quốc.

Năm nay, khi Apple vừa công bố thế hệ iPhone mới, Tim Pan tiếp tục duy trì “truyền thống” bằng việc trang bị cho nhân viên mẫu iPhone cao cấp nhất, vốn có giá bán lẻ không hề nhỏ tại thị trường châu Á.

Đối với nhiều người lao động, việc nhận món quà giá trị ngay sau ngày sản phẩm ra mắt không chỉ là niềm vui vật chất, mà còn là lời khẳng định rằng họ được ban lãnh đạo trân trọng.

Một nhân viên công ty chia sẻ: "Tim Pan thực sự là ông chủ tuyệt vời nhất thế giới!"