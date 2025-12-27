Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TP HCM hơn 1,8 tỷ đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại TP HCM cao nhất hơn 1,8 tỷ đồng/người, thuộc một doanh nghiệp FDI. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo báo cáo mới nhất của Sở Nội vụ TP HCM, tính đến ngày 25/12, có 3.802 doanh nghiệp với hơn 694.303 lao động trên địa bàn TP HCM báo cáo tình hình tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 bình quân chung toàn thành phố đạt khoảng 12 triệu đồng/người. Trong nhóm doanh nghiệp FDI, mức thưởng bình quân 12,2 triệu đồng/người, cao nhất lên đến 1,841 tỷ đồng/người, giảm khoảng 3,1% so với mức 1,908 tỷ đồng của Tết Nguyên đán năm trước. Mức thưởng thấp nhất 5,84 triệu đồng/người, giảm 60.000 đồng so với mức 5,9 triệu đồng/người của Tết năm ngoái.

thuong-tet.jpg
Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TP HCM hơn 1,8 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Ở khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 bình quân đạt 11,4 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 724,5 triệu đồng/người, còn mức thấp nhất bình quân khoảng 5,4 triệu đồng/người.

Đối với nhóm công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết bình quân đạt 13,7 triệu đồng/người. Mức cao nhất ghi nhận 96 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất bình quân là 9 triệu đồng/người.

Với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết bình quân đạt 14 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất 180 triệu đồng/người, còn mức thấp nhất bình quân khoảng 7,1 triệu đồng/người.

Đối với Tết dương lịch 2026, tiền thưởng bình quân đạt khoảng 1,93 triệu đồng/người, tăng 10,5% so với mức bình quân 1,75 triệu đồng/người của năm 2025. Mức thưởng cao nhất dành cho một cá nhân là 1,133 tỷ đồng, tiếp tục thuộc về doanh nghiệp FDI.

Trong số 3.802 doanh nghiệp gửi báo cáo kế hoạch thưởng Tết năm 2026, có 1.919 doanh nghiệp (chiếm 50,47%) cho biết, ngoài tiền thưởng Tết cho người lao động, các doanh nghiệp có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón (hoặc hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe).

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tại TP HCM cũng dự kiến sẽ tổ chức tất niên và thăm hỏi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đón Tết cho người lao động chưa có điều kiện về quê trong dịp này.

Về tiền lương năm 2025, doanh nghiệp báo cáo mức lương cao nhất chi trả cho một lao động là 972,3 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 12,7% so với mức cao nhất của năm 2024. Trong khi đó, mức thấp nhất là 6,2 triệu đồng/tháng. Bình quân mức lương của người lao động trên toàn thành phố là 12,3 triệu đồng/tháng.

#Thưởng Tết Nguyên đán tại TP HCM #Mức thưởng doanh nghiệp FDI #Lương tối đa và tối thiểu năm 2025 #Chính sách hỗ trợ người lao động #Tổng quan về thưởng Tết 2026 #Ảnh hưởng của doanh nghiệp Nhà nước

Bài liên quan

Kinh doanh

Thanh Hóa thưởng Tết Bính Ngọ cao nhất 500 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất tại Thanh Hóa hơn 500 triệu đồng, thuộc một doanh nghiệp dân doanh. 

Ngày 25/12, theo thông tin từ Sở Nội vụ Thanh Hóa, có 4.023 doanh nghiệp với tổng số lao động hơn 312.000 người đã báo cáo về tình hình tiền lương năm 2025, và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026.

Theo dự kiến, mức thưởng Tết Dương lịch 2026 tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bình quân 800.000 đồng, cao nhất 2 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng. Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ bình quân 3 triệu đồng/người, cao nhất 35 triệu đồng, thấp nhất 600.000 đồng.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Tây Ninh thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 600 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất tại Tây Ninh lên đến 600 triệu đồng ở doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. 

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động năm 2025; đồng thời dự kiến kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tính đến ngày 23/12/2025, toàn tỉnh có 486 doanh nghiệp đang hoạt động gửi báo cáo về tình hình lao động, tiền lương, với tổng số 213.371 lao động. Các doanh nghiệp đều thực hiện chi trả tiền lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 hiện cao nhất bao nhiêu?

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đã ghi nhận mức chi thưởng, trong đó có mức lên tới 350 triệu đồng/người.

Sắp đến hạn báo cáo kế hoạch thưởng Tết 2026, nhiều địa phương có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết 2026.

Tại Khánh Hòa, Sở Nội vụ tỉnh đã có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết 2026 tại 764 doanh nghiệp được khảo sát với hơn 62.000 người lao động trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới