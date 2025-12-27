Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại TP HCM cao nhất hơn 1,8 tỷ đồng/người, thuộc một doanh nghiệp FDI.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Nội vụ TP HCM, tính đến ngày 25/12, có 3.802 doanh nghiệp với hơn 694.303 lao động trên địa bàn TP HCM báo cáo tình hình tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 bình quân chung toàn thành phố đạt khoảng 12 triệu đồng/người. Trong nhóm doanh nghiệp FDI, mức thưởng bình quân 12,2 triệu đồng/người, cao nhất lên đến 1,841 tỷ đồng/người, giảm khoảng 3,1% so với mức 1,908 tỷ đồng của Tết Nguyên đán năm trước. Mức thưởng thấp nhất 5,84 triệu đồng/người, giảm 60.000 đồng so với mức 5,9 triệu đồng/người của Tết năm ngoái.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TP HCM hơn 1,8 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Ở khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 bình quân đạt 11,4 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 724,5 triệu đồng/người, còn mức thấp nhất bình quân khoảng 5,4 triệu đồng/người.

Đối với nhóm công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết bình quân đạt 13,7 triệu đồng/người. Mức cao nhất ghi nhận 96 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất bình quân là 9 triệu đồng/người.

Với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết bình quân đạt 14 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất 180 triệu đồng/người, còn mức thấp nhất bình quân khoảng 7,1 triệu đồng/người.

Đối với Tết dương lịch 2026, tiền thưởng bình quân đạt khoảng 1,93 triệu đồng/người, tăng 10,5% so với mức bình quân 1,75 triệu đồng/người của năm 2025. Mức thưởng cao nhất dành cho một cá nhân là 1,133 tỷ đồng, tiếp tục thuộc về doanh nghiệp FDI.

Trong số 3.802 doanh nghiệp gửi báo cáo kế hoạch thưởng Tết năm 2026, có 1.919 doanh nghiệp (chiếm 50,47%) cho biết, ngoài tiền thưởng Tết cho người lao động, các doanh nghiệp có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón (hoặc hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe).

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tại TP HCM cũng dự kiến sẽ tổ chức tất niên và thăm hỏi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đón Tết cho người lao động chưa có điều kiện về quê trong dịp này.

Về tiền lương năm 2025, doanh nghiệp báo cáo mức lương cao nhất chi trả cho một lao động là 972,3 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 12,7% so với mức cao nhất của năm 2024. Trong khi đó, mức thấp nhất là 6,2 triệu đồng/tháng. Bình quân mức lương của người lao động trên toàn thành phố là 12,3 triệu đồng/tháng.