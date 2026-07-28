Sau ánh đèn sân khấu, Phương Vy Idol chọn gia đình làm điểm tựa

Những chia sẻ mới của Phương Vy cho thấy, điều cô trân trọng nhất là gia đình luôn chờ mình trở về.

"Có những áp lực, mình không kể với ai", Phương Vy mở đầu bài viết mới trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết nhiều khi cô chọn giữ những nỗi lo cho riêng mình vì không muốn người thân phải gánh thêm áp lực. Bên ngoài, cô vẫn mỉm cười và nói "ổn mà", dù trong lòng còn nhiều băn khoăn.

Theo Phương Vy, khi trưởng thành, không ai ghi nhận những đêm mất ngủ hay những lần âm thầm nuốt nước mắt để sáng hôm sau tiếp tục công việc. Chính vì vậy, những khoảnh khắc bình dị bên gia đình sau một ngày dài lại trở nên đáng quý hơn bao giờ hết.

Nữ ca sĩ kể, sau khi con ngủ, hai vợ chồng thường ngồi cạnh nhau với một ly trà, hỏi nhau những câu rất giản dị như: "Hôm nay em mệt không?" hay "Anh ổn không?". Có thể không tìm được lời giải cho mọi khó khăn, nhưng việc biết luôn có người đồng hành khiến cô cảm thấy nhẹ lòng.

"Hạnh phúc là sau một ngày dài chiến đấu với cuộc đời, mình vẫn còn một nơi để trở về", Phương Vy viết. Với cô, điều quý giá nhất giờ đây không còn là những bó hoa, tràng pháo tay hay danh hiệu, mà là tiếng con gọi "Mẹ về rồi!", bữa ăn đơn giản cùng chồng và mái nhà luôn sáng đèn.

Phương Vy bên chồng con. Ảnh: FB Phương Vy.

Theo Tiền Phong, trước khi gặp Sean Trace, Phương Vy chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn với một người nước ngoài. Hai người gặp nhau trong một phòng thu, khi Phương Vy đang thu âm còn Sean đi cùng một người bạn. Bị thu hút bởi giọng hát của cô, anh chủ động theo đuổi và sau đó cả hai nên duyên.

Điều khiến Phương Vy quyết định gắn bó không phải sự giàu có mà là lòng tử tế của chồng. Cô từng kể Sean có thời điểm không đủ tiền trang trải cuộc sống nhưng vẫn dành số tiền còn lại để mua thức ăn cho chú chó cưng. Sau khi chú chó của cô qua đời, anh tặng cô một chú cún khác như lời an ủi. Món quà đầu tiên Sean dành cho Phương Vy cũng chỉ là một chiếc mũ bảo hiểm tốt hơn vì thấy cô đang dùng chiếc cũ.

Theo nữ ca sĩ, ông xã có xuất thân bình thường nhưng luôn sống kiên trì, không từ bỏ mục tiêu. Chính sự bền bỉ ấy khiến cô thêm trân trọng và xem anh là nguồn động lực trong cuộc sống.

Sean Trace cũng là người ở bên Phương Vy trong giai đoạn cô chịu nhiều tổn thương về tâm lý sau khi sinh con. Nữ ca sĩ từng tăng từ 55 kg lên 83 kg khi mang thai và còn 73 kg sau sinh. Việc thay đổi ngoại hình khiến cô mất tự tin, rơi vào khủng hoảng kéo dài khoảng hai đến ba năm.

Phương Vy cho biết trong khoảng thời gian đó, chồng luôn kiên nhẫn đồng hành. Anh tự lắp phòng thu tại nhà để khuyến khích vợ hát trở lại, học chụp ảnh và quay video nhằm hỗ trợ cô thực hiện các sản phẩm âm nhạc. Khi cô tập luyện giảm cân, Sean vừa bế con vừa ngồi cạnh động viên, đếm thời gian cho từng buổi tập.

Phương Vy từng có quãng thời gian hoạt động nghệ thuật không sôi nổi sau khi đăng quang "Vietnam Idol" mùa đầu tiên (năm 2007). Trong chương trình của VTV, cô cho biết khi giành chiến thắng ở tuổi 20, bản thân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của danh hiệu cũng như con đường phía trước. Sau đó, nữ ca sĩ trải qua giai đoạn mất phương hướng, không biết nên theo đuổi dòng nhạc nào và từng nghĩ mình đã không còn phù hợp với thị trường.

Ảnh: FB Phương Vy.

Ảnh: FB Phương Vy.

Bước ngoặt đến khi Phương Vy nhận lời tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" năm 2023. Theo cô, chương trình không chỉ mang đến cơ hội làm việc cùng nhiều nghệ sĩ mà còn giúp bản thân tìm lại cảm hứng sáng tạo, tự tin thử sức với những điều mới và khám phá khả năng mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình có thể làm được.

Sau gần hai thập kỷ kể từ ngày trở thành quán quân "Vietnam Idol", Phương Vy vẫn lựa chọn gắn bó với âm nhạc. Tuy nhiên, khác với trước đây, thành công trong sự nghiệp không còn là thước đo duy nhất. Qua những chia sẻ mới nhất, nữ ca sĩ cho thấy điều giúp cô vững vàng trên hành trình làm nghề chính là mái ấm luôn có người chờ đợi sau ánh hào quang.

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