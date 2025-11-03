Hà Nội

Xã hội

Hơn 18.000 học sinh ở Hà Tĩnh tiếp tục được nghỉ học do mưa lũ

Do mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương bị ngập lụt cục bộ, ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cho 18.464 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Hạo Nhiên

Theo đó, tính đến 7h ngày 3/11, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 34/676 cơ sở giáo dục với 18.464 học sinh (538 lớp) phải tạm nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ, các trường còn lại vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Cụ thể, khối mầm non, tiểu học và THCS có 28 trường với 13.417 học sinh, 408 lớp nghỉ học do nhiều điểm trường bị chia cắt, ngập cục bộ. Ở bậc THPT, 3 trường với 3.528 học sinh, 89 lớp tạm dừng đến trường. Khối Trung tâm GDNN – GDTX, chỉ có Trung tâm GDTX Cẩm Xuyên phải nghỉ học với 398 học sinh.

572969800-2847657632105626-1143988829318987798-n.jpg
Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang bị ngập sâu trong biển nước.

Riêng khối trung cấp, cao đẳng, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Cao đẳng Nguyễn Du ghi nhận 1.121 học sinh, 31 lớp nghỉ học vì mưa lũ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh để chủ động phòng tránh; chỉ cho học sinh nghỉ học khi có nguy cơ mất an toàn.

Ngoài ra, các nhà trường phân công lực lượng trực 24/24h, chủ động di dời, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đảm bảo thông tin liên lạc và chế độ báo cáo thường xuyên. Sau khi nước rút, các trường sẽ khẩn trương vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, xử lý môi trường sạch sẽ để sớm ổn định dạy học trở lại.

