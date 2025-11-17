Mưa lớn khiến nhiều địa phương ở Quảng Trị bị ngập lụt, chia cắt cục bộ

Để ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở, tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm...

Theo đó, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to; tổng lượng mưa phổ biến từ 40-110mm, có nơi lớn hơn, như: Tà Rụt 258,2mm, hướng Sơn 203,8mm, Vĩnh Ô 145mm, Ba Lòng 136,8mm, Gia Vòng 121,2mm... khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, chia cắt cục bộ.

Cụ thể, xã Kim Ngân có 4 điểm ngập, tạm thời giao thông không đi lại được như: Đường từ UBND xã về đập Côn Cùng ngập sâu khoảng 1m; đường vào bản An Bai (ngầm An Bai) ngập sâu khoảng 1m; ngầm 25 quốc lộ 9B ngập khoảng 0,3-0,4m; ngầm 23 quốc lộ 9B ngập khoảng 0,3-0,4m.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ...

Tại xã Đakrong có 10 điểm ngập từ 0,3-1m, tạm thời giao thông không đi lại được gồm ngầm tràn tại thôn Ly Thôn ngập hơn 3m; cầu tràn tại thôn Ra Lây ngập 3m; cầu tràn tại thôn Chân Rò ngập 0,4m; Cu tràn A Lô ngập 0,3-0,5m; cầu tràn tại thôn Pa Ngay ngập 0,3-0,5m; ngập trụ sở UBND xã tại khu vực Klu khoảng 1,0m; tại km1 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ngập 0,5-1m...

Ngoài ra, tại xã La Lay có 2 điểm ngập từ 0,4-0,60m, tạm thời giao thông không đi lại được gồm cầu tràn thôn A Ngo và cầu tràn thôn A Rong. Tại xã Bến Quan cũng có mưa to, nước các ngầm tràn tỉnh lộ 571 và 586 ngập khoảng 0,5m gây chia cắt giao thông.

Hiện, sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đang ở mức dưới báo động 2 là 0,04m; sông Thạch Hãn tại Đakrong trên báo động 3 là 2,47m; sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh trên báo động 3 là 0,40m; sông Hiếu tại Đầu Mầu dưới báo động 3 là 0,3m.

Quốc lộ 15D đoạn qua xã La Lay bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo dự báo, từ sáng 17/11-19/11, tại khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đó, khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị phổ biến từ 70-200mm, có nơi trên 220mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị phổ biến từ 120-250mm, có nơi trên 300mm.

Để ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động triển khai lực lượng canh gác và bố trí barie, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn bị ngập, chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở. Đồng thời, sẵn sàng triển khai các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

