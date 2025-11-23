Hà Nội

Xã hội

Sạt lở chia cắt Quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen

Sáng nay, km112 (QL24 đoạn qua địa bàn xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá vùi lấp khiến giao thông 2 đầu tê liệt.

Tuệ Minh

Sáng 23/11, Công ty Cổ phần Xây dựng & Quản lý Công trình Giao thông Kon Tum cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và máy móc để khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 24 tại Km112+100 thuộc địa bàn xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Khối lượng đất đá do sạt lở khá lớn, gây chia cắt giao thông trên Quốc lộ 24.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày khu vực xã Măng Đen xuất hiện mưa khiến tuyến Quốc lộ 24 qua địa bàn tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường rất lớn, đặc biệt tại Km112+100, dù đã được xử lý trước đó nhưng trong sáng nay tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng trở lại, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Theo Công ty Cổ phần XD&QL CTGT Kon Tum, mưa lớn kéo dài khiến đất đá bị nhão, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và xử lý. Các phương tiện cơ giới gặp nhiều trở ngại do nền địa hình yếu và trơn trượt.

Hiện đơn vị đang túc trực 24/24 tại các điểm sạt lở để điều tiết giao thông và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum đã điều 2 máy đào để dọn đất từ hai hướng.

Phương tiện được điều động đến địa điểm nhằm nhanh chóng xử lý, thông tuyến.

Dự kiến đến trưa 23/11 sẽ có thể thông xe tạm thời cho các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, trời vẫn đang có mưa và đất vẫn liên tục bị đẩy từ trên đồi cao xuống”, ông Đỗ Minh Sơn thông tin thêm.

Do ảnh hưởng của mưa nhiều ngày, Quốc lộ 24 đoạn từ xã Măng Đen đi đèo Violak xuất hiện 27 điểm sạt lở, 1 điểm nứt đường. Hiện, lực lượng chức năng đã cơ bản xử lý được các điểm sạt lở để các phương tiện lưu thông.

Tuy nhiên, tại vị trí Km 112 + 900 (đoạn giữa trung tâm xã Măng Đen và Làng du lịch cộng đồng Kon Pring), lượng đất đá trên đỉnh đồi có thể sạt xuống mặt đường lên tới 100.000 m3. Sạt lở kéo trôi đất cũng khiến mặt đường ở vị trí này bị hư hỏng nghiêm trọng; đất đá cũng đẩy taluy dương tràn xuống mặt đường.

Quốc lộ 24 là tuyến đường huyết mạch nối giữa phía Đông và phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi thông qua đèo Violak. Tuyến đường này bị chia cắt ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa Đông - Tây.

