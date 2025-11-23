Hà Nội

Xã hội

Khẩn trương gia cố sạt lở trên đèo Prenn, mục tiêu thông nửa mặt đường

Đoạn sạt lở dài 100 m đang được xử lý bằng hệ thống cọc cừ và ván thép. Sau khi nền ổn định, phương tiện sẽ được lưu thông luân phiên để bảo đảm nhu cầu đi lại.

Bảo Giang

Ngày 23/11, ông Nguyễn Thanh Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị đang triển khai các giải pháp khẩn cấp để gia cố điểm sạt lở trên đèo Prenn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Công tác thi công được thực hiện liên tục nhiều ngày qua, tập trung xử lý đoạn từ Km224+600 đến Km224+700 trên Quốc lộ 20.

gen-h-z7232823850577-be060d2e693a0847938991ed674e28ac.jpg
Hiện trường sạt trượt trên đèo Prenn đoạn Km224+600 – Km224+700 sáng 17/11.

Theo ghi nhận, lực lượng thi công sử dụng cọc cừ và ván thép để gia cố nền đường, ngăn các vết nứt mở rộng. Hệ thống thoát nước mặt và nước ngầm được bổ sung nhằm giảm áp lực lên phần kết cấu yếu vốn đã bị ảnh hưởng sau nhiều đợt mưa lớn. Sau khi nền đường đạt độ ổn định cần thiết, đơn vị thi công sẽ dựng rào chắn tôn và tổ chức cho xe lưu thông luân phiên trên nửa mặt đường, bảo đảm an toàn trong quá trình khắc phục.

13.jpg
Đơn vị thi công đóng cọc cừ để gia cố đoạn sạt lở trên đèo Prenn.

Giải pháp này giúp duy trì thông suốt tuyến kết nối từ cao tốc Liên Khương – Prenn vào trung tâm Đà Lạt, đồng thời giảm tải đáng kể cho đèo Sacom hồ Tuyền Lâm và đèo Tà Nung trên Tỉnh lộ 725, vốn đang chịu áp lực lưu thông tăng cao.

Để đẩy nhanh tiến độ, các đội thi công làm việc đến 21 giờ mỗi ngày. Về lâu dài, phương án xử lý toàn diện đoạn sạt lở từ Km224+600 đến Km224+700 đang được các cơ quan chức năng phối hợp với liên danh nhà thầu Đèo Cả nghiên cứu và triển khai.

