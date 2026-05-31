Sập hầm mỏ ở Trung Quốc, 5 người thiệt mạng

Ít nhất 5 người thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ sập hầm tại một khu khai thác mỏ trái phép ở Trung Quốc.

An An (Theo AP)

Theo AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, vụ sập hầm xảy ra tại một khu khai thác mỏ trái phép ở làng Baiwu, huyện Huize, tỉnh Vân Nam, vào khoảng 4h30 sáng 31/5.

"6 người mắc kẹt trong vụ sập hầm mỏ. Các đội cứu hộ sau đó đã đưa tất cả họ ra khỏi hiện trường và đến bệnh viện, nơi 5 người được xác định tử vong do vết thương quá nặng. Người còn lại sống sót, được báo cáo trong tình trạng ổn định", nguồn tin cho hay.

Trước đó, vụ nổ tại mỏ than Liushenyu ở Changzhi, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, tối 22/5 đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng. Ảnh: Cao Yang/Xinhua/AP.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ sập và đang xác định những người chịu trách nhiệm.

Theo UNN, Vân Nam là một trong những vùng khai thác than quan trọng của Trung Quốc và có trữ lượng than nâu đáng kể.

Vụ việc xảy ra chỉ hơn 1 tuần sau vụ nổ khí gas tại mỏ than Liushenyu ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, khiến ít nhất 82 người thiệt mạng. Theo các quan chức địa phương, đơn vị vận hành mỏ này đã có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Được biết, mỏ than Liushenyu cũng đã bị đưa vào danh sách các mỏ than dễ xảy ra tai nạn hồi năm 2024 vì có “hàm lượng khí cao”.

Nổ tại mỏ than ở Trung Quốc, ít nhất 8 người thiệt mạng

Vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 38 người vẫn mắc kẹt dưới lòng đất.

Theo AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 23/5, vụ nổ khí gas xảy ra tại mỏ than Liushenyu, thành phố Changzhi, tỉnh Sơn Tây, vào tối 22/5. Khi đó, khoảng 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất. Tính đến sáng 23/5, 201 người đã được đưa lên mặt đất an toàn.

Nổ mỏ than ở Colombia, nhiều thợ mỏ thương vong

Các quan chức Colombia cho biết, vụ nổ xảy ra tại một mỏ than ở nước này đã khiến 9 thợ mỏ thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một vụ nổ tại mỏ than ở miền trung Colombia đã khiến 9 thợ mỏ thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Thống đốc tỉnh Cundinamarca, ông Jorge Emilio Rey, cho biết trên mạng xã hội X rằng, vào thời điểm xảy ra vụ nổ hôm 4/5, có 15 thợ mỏ đang làm việc bên trong mỏ Carbonera Los Pinos tại Sutatausa, cách thủ đô Bogota khoảng 80 km về phía bắc.

Nổ lớn tại mỏ than ở Ấn Độ, 18 người thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra tại một mỏ than trái phép ở bang Meghalaya, Ấn Độ, đã khiến ít nhất 18 công nhân thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

AP đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một mỏ than trái phép ở bang Meghalaya, phía đông bắc Ấn Độ, ngày 5/2. Cảnh sát Vikash Kumar cho biết các đội cứu hộ đã tìm thấy 18 thi thể tại hiện trường vụ nổ ở khu vực hẻo lánh của bang. Ông cho biết thêm, một công nhân bị thương đã được đưa ra khỏi hầm mỏ và đưa tới bệnh viện điều trị.

Hiện chưa rõ bao nhiêu công nhân đang làm việc trong mỏ vào thời điểm vụ nổ xảy ra.

