Sập hầm mỏ ở Trung Quốc, 5 người thiệt mạng

Ít nhất 5 người thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ sập hầm tại một khu khai thác mỏ trái phép ở Trung Quốc.

Theo AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, vụ sập hầm xảy ra tại một khu khai thác mỏ trái phép ở làng Baiwu, huyện Huize, tỉnh Vân Nam, vào khoảng 4h30 sáng 31/5.

"6 người mắc kẹt trong vụ sập hầm mỏ. Các đội cứu hộ sau đó đã đưa tất cả họ ra khỏi hiện trường và đến bệnh viện, nơi 5 người được xác định tử vong do vết thương quá nặng. Người còn lại sống sót, được báo cáo trong tình trạng ổn định", nguồn tin cho hay.

Trước đó, vụ nổ tại mỏ than Liushenyu ở Changzhi, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, tối 22/5 đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ sập và đang xác định những người chịu trách nhiệm.

Theo UNN, Vân Nam là một trong những vùng khai thác than quan trọng của Trung Quốc và có trữ lượng than nâu đáng kể.

Vụ việc xảy ra chỉ hơn 1 tuần sau vụ nổ khí gas tại mỏ than Liushenyu ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, khiến ít nhất 82 người thiệt mạng. Theo các quan chức địa phương, đơn vị vận hành mỏ này đã có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Được biết, mỏ than Liushenyu cũng đã bị đưa vào danh sách các mỏ than dễ xảy ra tai nạn hồi năm 2024 vì có “hàm lượng khí cao”.

