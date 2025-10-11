Sao Nam TG và duyên trúng thầu tại các gói do Đồng Vy mời [Kỳ 3]

Dữ liệu cho thấy, Công ty Sao Nam TG có tỷ lệ trúng thầu lên đến 81% tại các gói thầu do Công ty TNHH MTV Đồng Vy mời. Mối quan hệ này đang nói lên điều gì về môi trường cạnh tranh?

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong số các bên mời thầu mà Công ty TNHH Sao Nam TG (MSDN: 1200585728) từng tham gia dự thầu, mối quan hệ với Công ty TNHH Một thành viên Đồng Vy (Công ty Đồng Vy) là đặc biệt nổi bật. Dữ liệu lịch sử đấu thầu ghi nhận một tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối của Sao Nam TG tại các gói thầu do Đồng Vy tổ chức, đặt ra nhiều câu hỏi về tính độc lập và khách quan giữa đơn vị tư vấn và nhà thầu trúng thầu.

Tỷ lệ trúng thầu 81%: Mối quan hệ "đặc biệt"?

Phân tích toàn bộ dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy Công ty Sao Nam TG có quan hệ với 198 bên mời thầu khác nhau. Tuy nhiên, không có bên mời thầu nào mà Sao Nam TG lại có tần suất và tỷ lệ trúng thầu cao như tại Công ty Đồng Vy.

Theo thống kê được trích xuất từ cơ sở dữ liệu đấu thầu (cập nhật đến tháng 9/2025), Công ty Sao Nam TG đã tham gia tổng cộng 37 gói thầu mà Công ty Đồng Vy đóng vai trò là bên mời thầu (thường là đơn vị tư vấn được chủ đầu tư ủy quyền). Kết quả là Sao Nam TG đã được công bố trúng thầu tới 30 gói.

Tỷ lệ trúng thầu đạt mức 81%. Đây là một con số rất cao, vượt xa tỷ lệ trúng thầu trung bình của chính Sao Nam TG (67%) và cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của thị trường.

Mối quan hệ này đã kéo dài trong nhiều năm, từ năm 2022, 2023, 2024 và tiếp tục duy trì mật độ cao trong năm 2025. Hầu hết các gói thầu này đều liên quan đến việc mua sắm thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng, chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các khu vực lân cận.

Trong vai trò đơn vị tư vấn, Công ty Đồng Vy chịu trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Theo quy định, đơn vị tư vấn phải đảm bảo tính khách quan, trung thực. Tuy nhiên, khi một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu lên tới 81% tại các gói thầu do cùng một đơn vị tư vấn tổ chức, dư luận có quyền đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai bên. Liệu sự "ăn ý" này có đơn thuần xuất phát từ năng lực vượt trội của Sao Nam TG, hay còn có những yếu tố khác tác động đến kết quả lựa chọn nhà thầu?

Soi chiếu các gói thầu điển hình: Cạnh tranh đến đâu?

Để làm rõ hơn về mối quan hệ này, cần phân tích chi tiết một số gói thầu điển hình.

Trong năm 2025, ngày 01/08/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm thiết bị giảng dạy và học tập năm 2025" (E-TBMT: IB2500282891) của Trường TH&THCS Thiện Trí đã được phê duyệt. Công ty Đồng Vy là bên mời thầu. Công ty Sao Nam TG trúng thầu với giá 534.732.000 đồng. Gói thầu này có 3 nhà thầu tham gia.

Nhìn lại dữ liệu năm 2024, tần suất này còn dày đặc hơn. Chỉ riêng trong tháng 12/2024, Công ty Đồng Vy đã mời thầu hàng loạt gói và Sao Nam TG liên tiếp trúng thầu. Ví dụ, các gói "Mua sắm tài sản công năm 2024" được công bố trúng thầu vào các ngày 25/12/2024, 14/12/2024.

Đáng chú ý, trong nhiều gói thầu do Công ty Đồng Vy mời, số lượng nhà thầu tham gia khá hạn chế, làm giảm đáng kể tính cạnh tranh của cuộc đấu thầu.

Ví dụ, tại gói thầu "Mua sắm tài sản công năm 2024 của Trường THCS Phùng Thanh Vân" (công bố ngày 14/12/2024) do Đồng Vy mời thầu, chỉ có 2 nhà thầu tham gia và Sao Nam TG trúng thầu. Tương tự, tại gói "Mua máy photocopy đa chức năng năm 2024" (công bố ngày 25/12/2024), cũng chỉ có 2 nhà thầu tham gia.

Thậm chí, có những gói thầu do Đồng Vy mời mà chỉ có duy nhất Công ty Sao Nam TG tham dự và trúng thầu. Đơn cử như gói "Mua sắm tài sản công năm 2024" (E-TBMT: IB2400345207, công bố ngày 25/12/2024 lúc 03:12) và gói "Mua sắm máy móc, thiết bị điện tử, thiết bị, đồ dùng năm 2024" (công bố ngày 18/12/2024). Khi một gói đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia, tính cạnh tranh gần như không tồn tại.

Câu hỏi về tính khách quan và minh bạch

Mối quan hệ giữa Công ty Sao Nam TG và Công ty Đồng Vy, thể hiện qua tỷ lệ trúng thầu 81%, là một hiện tượng cần được các cơ quan chức năng xem xét và làm rõ.

Khi số lượng nhà thầu tham gia hạn chế, điều này đặt ra câu hỏi: Liệu các điều kiện trong hồ sơ mời thầu do Công ty Đồng Vy lập có tạo ra rào cản kỹ thuật hoặc thương mại khiến các nhà thầu khác khó tham gia hay không? Hay các nhà thầu khác nhận thấy sự hiện diện của Công ty Sao Nam TG tại các gói thầu do Đồng Vy mời là một yếu tố khiến họ e ngại tham dự?

Theo quy định của Luật Đấu thầu, một trong những hành vi bị cấm là việc đưa ra các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Nếu tồn tại mối quan hệ "sân nhà" giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu, điều này sẽ làm méo mó thị trường đấu thầu. Nó không chỉ gây thất thoát tiềm tàng cho ngân sách nhà nước do giảm tính cạnh tranh, mà còn làm mất đi cơ hội của các nhà thầu khác, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Để đảm bảo tính minh bạch, việc rà soát lại các hồ sơ mời thầu do Đồng Vy lập và quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu tại các gói mà Sao Nam TG trúng là cần thiết để làm rõ những nghi vấn mà dữ liệu thống kê đã chỉ ra.

Những phân tích sâu hơn về tính cạnh tranh thực tế và tỷ lệ tiết kiệm trong các gói thầu mà Công ty Sao Nam TG đã trúng sẽ tiếp tục làm rõ hơn những vấn đề này.

