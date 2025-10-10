Hồ sơ đấu thầu 2025 của Sao Nam TG: Những con số biết nói [Kỳ 2]

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Sao Nam TG đã tham gia 57 gói thầu và trúng tới 37 gói. Tỷ lệ thắng thầu "khủng" này đang phản ánh điều gì về hoạt động của nhà thầu?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 đang chứng kiến sự bùng nổ trong hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Sao Nam TG (MSDN: 1200585728). Dữ liệu thống kê chi tiết cho thấy những quy luật đáng chú ý về tần suất trúng thầu, địa bàn hoạt động và mối quan hệ với các bên mời thầu, qua đó phác họa rõ nét hơn về vị thế của nhà thầu này trên thị trường mua sắm công.

Tỷ lệ trúng thầu ấn tượng: 65% trong năm 2025

Thống kê dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ đầu năm 2025 đến ngày 06/09/2025 cho thấy, Công ty TNHH Sao Nam TG đã tham gia dự thầu 57 gói thầu. Kết quả ghi nhận, doanh nghiệp này đã được công bố trúng 37 gói, trượt 16 gói và 4 gói chưa có kết quả.

Tỷ lệ trúng thầu đạt xấp xỉ 65%. Đây là một hiệu suất rất cao, cho thấy sự ổn định và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ của nhà thầu này. Tổng giá trị của 37 gói thầu đã trúng trong năm 2025 ước tính đạt trên 42 tỷ đồng.

Lĩnh vực hoạt động vẫn tập trung chủ yếu vào việc cung cấp máy móc, thiết bị giảng dạy, máy tính, máy photocopy và các thiết bị văn phòng khác. Địa bàn trúng thầu chủ yếu vẫn là các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và các khu vực lân cận.

Tỷ lệ thắng thầu "khủng" này nói lên điều gì? Nó cho thấy Công ty Sao Nam TG đang có một chiến lược đấu thầu hiệu quả và một bộ máy vận hành chuyên nghiệp để xử lý khối lượng công việc lớn với tần suất cao. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi về môi trường cạnh tranh tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Phân tích các gói thầu tiêu biểu và tỷ lệ tiết kiệm

Bên cạnh gói thầu hơn 11,3 tỷ đồng tại Long An, Công ty Sao Nam TG còn trúng nhiều gói thầu quy mô lớn khác trong năm 2025.

Gói thầu lớn thứ hai là "Mua sắm thiết bị giảng dạy và học tập trên địa bàn huyện Chợ Gạo năm 2025" (E-TBMT: IB2500174508). Gói thầu này do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Gạo làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn An Nhiên làm bên mời thầu. Ngày 20/05/2025, Công ty Sao Nam TG được phê duyệt trúng thầu với giá 10.619.477.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này chỉ đạt khoảng 2,5%.

Một phần Quyết định KQ2500174508_2505200956 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Gạo

Ngay sau đó, ngày 21/05/2025, Công ty Sao Nam TG tiếp tục được công bố trúng gói thầu "Mua sắm trang thiết bị của các trường học và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho năm 2025" (E-TBMT: IB2500174762). Gói thầu này do Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Mỹ Tho làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư VIETGO làm bên mời thầu. Giá trúng thầu là 6.939.482.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 3,0%.

Một gói thầu khác là "Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác, giảng dạy và học tập năm 2025 trên địa bàn huyện Cai Lậy" (E-TBMT: IB2500156920), cũng do Công ty TNHH Tư vấn An Nhiên mời thầu. Ngày 05/05/2025, Công ty Sao Nam TG được phê duyệt trúng thầu với giá 3.981.197.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm khoảng 4,7%.

Quan sát các gói thầu lớn này cho thấy một điểm chung đáng chú ý: tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đều ở mức dưới 5%. Mức tiết kiệm này được xem là khiêm tốn đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị hàng tỷ đồng và được tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Quy luật "sân nhà" và những bên mời thầu quen thuộc

Phân tích sâu hơn về dữ liệu 37 gói thầu trúng trong năm 2025 cho thấy một quy luật rõ nét về sự lặp lại của các bên mời thầu. Dữ liệu cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa Công ty Sao Nam TG và một số đơn vị tư vấn đấu thầu cụ thể.

Nổi bật nhất là Công ty TNHH Một thành viên Đồng Vy. Trong năm 2025, đơn vị này đã mời thầu nhiều gói và Công ty Sao Nam TG đã trúng thầu với tỷ lệ rất cao. Ví dụ:

Ngày 01/08/2025: Gói "Mua sắm thiết bị giảng dạy và học tập năm 2025" (IB2500282891) tại Trường TH&THCS Thiện Trí.

Ngày 18/06/2025: Gói "Mua sắm trang thiết bị dạy và học tập năm 2025 của Trường Tiểu học Tân Trung".

Ngày 02/06/2025: Gói "Mua sắm thiết bị giảng dạy và học tập năm 2025 của Trường Tiểu học Bình Xuân 2 thành phố Gò Công".

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tư vấn An Nhiên cũng là một bên mời thầu thường xuyên xuất hiện. Đơn vị này đã mời thầu thành công cho Sao Nam TG tại các gói thầu lớn ở huyện Chợ Gạo (hơn 10,6 tỷ đồng) và huyện Cai Lậy (gần 4 tỷ đồng).

Công ty TNHH Đầu tư VIETGO cũng là một cái tên đáng chú ý, khi đã mời thầu gói thầu lớn tại TP Mỹ Tho (gần 7 tỷ đồng) mà Sao Nam TG đã trúng.

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại các gói do cùng một hoặc một nhóm các bên mời thầu tổ chức đặt ra câu hỏi về tính khách quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Liệu có sự ưu ái nào trong việc xây dựng hồ sơ mời thầu hoặc đánh giá hồ sơ dự thầu hay không?

Câu hỏi về hiệu quả kinh tế

Tỷ lệ tiết kiệm thấp, đặc biệt trong các gói đấu thầu rộng rãi, thường phản ánh mức độ cạnh tranh về giá chưa cao. Dù nguyên nhân là gì (do giá dự toán sát thực tế hay do cạnh tranh hạn chế), khi tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp trở thành một xu hướng lặp lại, điều này đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đặc biệt, tại các gói chỉ định thầu, tỷ lệ tiết kiệm thường rất thấp. Ví dụ, gói thầu "Mua máy photocopy chuyên dùng..." cho Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp (dữ liệu cập nhật ngày 20/09/2025), giá trúng thầu 125.000.000 đồng so với dự toán 126.500.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 1,2%.

Những con số thống kê về hoạt động đấu thầu năm 2025 của Công ty Sao Nam TG đang "nói" lên nhiều điều. Tỷ lệ thắng thầu vượt trội và mối quan hệ mật thiết với các bên mời thầu cụ thể là những dấu hiệu cần được phân tích kỹ lưỡng hơn, đặc biệt là mối quan hệ với Công ty TNHH MTV Đồng Vy.

