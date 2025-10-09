Chân dung nhà thầu Sao Nam TG trúng gói thầu giáo dục hơn 11 tỷ tại Tây Ninh [Kỳ 1]

Liên tiếp trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị giáo dục, Công ty TNHH Sao Nam TG vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 11,3 tỷ đồng tại Tây Ninh. Doanh nghiệp này có năng lực và lịch sử đấu thầu ra sao?

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động mua sắm công trong lĩnh vực giáo dục tại các tỉnh phía Nam thời gian qua diễn ra khá sôi động. Trong bức tranh đó, Công ty TNHH Sao Nam TG nổi lên như một nhà thầu quen thuộc, liên tục được công bố trúng các gói thầu cung cấp thiết bị trường học trị giá hàng trăm tỷ đồng. Động thái mới nhất liên quan đến doanh nghiệp này là việc được phê duyệt trúng gói thầu cung cấp thiết bị trị giá hơn 11,3 tỷ đồng.

Gói thầu hơn 11 tỷ đồng và tỷ lệ tiết kiệm 3,5%

Dữ liệu cho thấy, ngày 15/07/2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) đã ký Quyết định số 76/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm thiết bị màn hình tương tác để trang bị phòng học thông minh cho các trường THPT có dạy học theo định hướng chất lượng cao trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo".

Gói thầu này có mã thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2500254082, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Giá gói thầu được phê duyệt là 11.746.240.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo biên bản mở thầu điện tử (E-BBM), đã có 8 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Điều này cho thấy mức độ quan tâm nhất định của thị trường đối với gói thầu cung cấp thiết bị công nghệ cao trong giáo dục. Tuy nhiên, sau quá trình đánh giá E-HSDT dựa trên các tiêu chuẩn được nêu trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT), Công ty TNHH Sao Nam TG (MSDN: 1200585728) đã được tổ chuyên gia đánh giá xếp hạng thứ nhất và được lựa chọn trúng thầu.

Giá trúng thầu của Công ty TNHH Sao Nam TG là 11.336.160.000 đồng. So với giá gói thầu, mức chênh lệch giảm là 410.080.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 3,5%.

Gói thầu tại Long An là một trong những gói thầu có giá trị lớn nhất mà Công ty Sao Nam TG trúng được trong năm 2025. Mặc dù việc vượt qua 7 đối thủ trong một cuộc đấu thầu rộng rãi cho thấy nhà thầu đã đáp ứng các yêu cầu đề ra, nhưng mức tiết kiệm 3,5% cũng là một con số đáng để phân tích về hiệu quả kinh tế và mức độ cạnh tranh về giá thực sự trong gói thầu này.

"Bề dày" thành tích của một doanh nghiệp nhỏ

Để hiểu rõ hơn về nhà thầu vừa trúng gói thầu hơn 11 tỷ đồng này, cần nhìn vào hồ sơ pháp lý và lịch sử hoạt động đấu thầu.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Sao Nam TG có địa chỉ trụ sở chính tại Số 118/3A Lý Thường Kiệt, Phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp. Công ty được thành lập ngày 11/11/2005. Người đại diện theo pháp luật là bà Phạm Trúc Oanh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông. Theo dữ liệu công khai trên hệ thống đấu thầu, Công ty Sao Nam TG được phân loại là "Doanh nghiệp nhỏ", với số lượng nhân viên được ghi nhận là 26 người.

Mặc dù có quy mô khiêm tốn về mặt phân loại doanh nghiệp và nhân sự, nhưng khi nhìn vào lịch sử tham gia đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Sao Nam TG lại sở hữu những con số thống kê ấn tượng.

Thống kê đến đầu tháng 9/2025 ghi nhận, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 508 gói thầu trên phạm vi cả nước. Trong số đó, Công ty Sao Nam TG đã được công bố trúng 340 gói, trượt 154 gói, 6 gói chưa có kết quả và 8 gói đã bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu trên tổng số gói tham gia đạt mức rất cao, xấp xỉ 67%.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Sao Nam TG đã trúng (tính cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới 717.303.922.620 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 438.401.835.300 đồng.

Những con số này cho thấy Công ty Sao Nam TG không phải là một cái tên mới mẻ, mà là một nhà thầu có kinh nghiệm dày dạn và tần suất hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực mua sắm công.

Địa bàn hoạt động và những nghi vấn ban đầu

Phân tích sâu hơn về địa bàn hoạt động, dữ liệu cho thấy Công ty Sao Nam TG tập trung mạnh mẽ tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nổi bật nhất là tại Đồng Tháp (ghi nhận tham gia 266 gói, bao gồm cả dữ liệu Đồng Tháp sau khi sáp nhập) và Tiền Giang (ghi nhận tham gia 259 gói trước khi sáp nhập). Ngoài ra, nhà thầu này cũng tham gia đáng kể tại Vĩnh Long (36 gói), An Giang (21 gói), Long An/Tây Ninh (19 gói).

Phần lớn các gói thầu mà Công ty Sao Nam TG tham gia và trúng thầu đều sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Các chủ đầu tư chủ yếu là các Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học và một số cơ quan hành chính sự nghiệp khác.

Thành tích trúng thầu ấn tượng của Công ty TNHH Sao Nam TG đặt ra nhiều câu hỏi cần được làm rõ. Yếu tố nào đã tạo nên lợi thế cạnh tranh đặc biệt giúp một doanh nghiệp quy mô nhỏ có thể liên tiếp vượt qua nhiều đối thủ để trúng hàng trăm gói thầu với tổng giá trị hơn 717 tỷ đồng?

Liệu năng lực kỹ thuật vượt trội, kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự, hay chiến lược giá cạnh tranh là chìa khóa thành công của nhà thầu này? Hay còn có những yếu tố nào khác tác động đến kết quả lựa chọn nhà thầu tại các dự án mua sắm công mà Công ty Sao Nam TG tham gia?

Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, nơi đòi hỏi sự minh bạch và hiệu quả cao nhất để đảm bảo chất lượng đầu tư cho tương lai, việc soi chiếu kỹ lưỡng hoạt động của các nhà thầu "quen mặt" như Công ty Sao Nam TG là cần thiết. Việc phân tích kỹ lưỡng hồ sơ đấu thầu của Công ty Sao Nam TG, đặc biệt là trong năm 2025, sẽ giúp làm rõ hơn những vấn đề này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

