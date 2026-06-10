Phụ huynh đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT luôn là một bước ngoặt lớn với nhiều học sinh, áp lực đó còn đi kèm với những thay đổi cốt lõi trong cấu trúc đề thi lẫn hình thức xét tuyển của chương trình mới, đòi hỏi tư duy vận dụng cao chứ không còn chỗ cho học vẹt.

Ngoài sự nỗ lực của các sĩ tử, sự đồng hành của phụ huynh lúc này vô cùng quan trọng. Không chỉ đơn thuần là chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ mà quan trọng hơn là trở thành một "bộ giảm sóc" tâm lý và một người đồng hành, định hướng tỉnh táo cho con.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống tại các diễn đàn trường học, fanpage, trang cá nhân... nhiều bậc phụ huynh không giấu nổi sự lo lắng nhưng cũng đã tự thay đổi góc nhìn để làm điểm tựa cho con. Sự thấu hiểu của cha mẹ chính là liều thuốc tâm lý đắt giá nhất, bởi trước ngày thi, sức khỏe và tâm lý ổn định, tự tin sẽ phần nào quyết định kết quả thi của các con.

Thí sinh bịn rịn, hồi hộp trước chia tay bố mẹ để bước vào điểm thi sáng nay

Chia sẻ của chị Nguyễn Hồng Nhung (phường Long Biên, Hà Nội) lo lắng: "Thú thật nhìn đề minh họa năm nay đổi mới nhiều, tôi lo hơn cả con. Nhưng nếu mình cứ cuống lên thì con biết dựa vào ai, nên hai vợ chồng bảo nhau tuyệt đối không nhắc đến điểm số, không tạo áp lực, chỉ tập trung lo cơm nước đủ chất và nhắc con ngủ đúng giờ để giữ sức khỏe, tinh thần tỉnh táo, bình tĩnh để bước vào kỳ thi quan trọng".

Đây là năm có số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay. Ảnh Bình Nguyên

Khác với tâm lý lo lắng chung của nhiều phụ huynh, anh Phạm Hiếu (Bắc Ninh) chọn cách đồng hành nhẹ nhàng hơn cùng con. Anh chia sẻ: "Từ đầu năm, tôi đã cùng con tìm hiểu thêm các phương án dự phòng như xét tuyển học bạ và điểm thi đánh giá năng lực. Khi biết tốt nghiệp không còn là "con đường duy nhất", con tự khắc giải tỏa được áp lực và chủ động ôn tập hơn. Kỳ thi chỉ kéo dài vài ngày, nhưng sự tự tin và tình cảm gia đình mới là hành trang đi suốt cuộc đời. Lúc này, câu xoa dịu nhất mà con muốn nghe có lẽ chỉ là "Con cứ làm hết sức, cả nhà luôn ở bên con".

Nhiều phụ huynh đồng quan điểm, kỳ thi tốt nghiệp THPT là cánh cửa mở ra tương lai của đứa trẻ, chứ không phải nơi để phụ huynh viết tiếp cuốn sách cuộc đời mình. Khi cha mẹ lùi lại một bước để làm "cố vấn", giúp con giảm áp lực, sự tự tin, trách nhiệm và một điểm tựa tinh thần vững chắc nhất để bước vào phòng thi.

Lời nhắn gửi của chị Nguyễn Việt Đức với con gái trước ngày thi

Là giáo viên và cũng là phụ huynh có con thi tốt nghiệp THPT năm nay, chị Nguyễn Việt Đức (Hà Nội) không giấu nổi niềm xúc động trước "giờ G". Trên trang cá nhân, chị nhắn gửi con gái: "Chớp mắt một cái, cô con gái bé bỏng ngày nào nay đã chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất của thời học sinh. Cảm ơn con vì chặng đường 12 năm nỗ lực không ngừng nghỉ với cả mồ hôi và những đêm thức khuya bài vở. Hãy tin vào hành trang mình đã tích lũy để bình tĩnh, tự tin chiến đấu hết mình cho nguyện vọng đã chọn. Dù kết quả thế nào, phía sau con luôn có ba mẹ ủng hộ và tự hào về con".

Hai mẹ con chị Hiếu Giang đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may trước kỳ thi quan trọng của con.

Trước ngày thi, hàng nghìn sĩ tử và phụ huynh đổ về di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cầu may mắn, giải tỏa áp lực tâm lý. Cùng con trai đến đây, chị Hiếu Giang (Hà Nội) xúc động chia sẻ: "Đứng ở nơi bao thế hệ hiền tài từng gửi gắm ước mơ, lòng tôi vừa vui vừa thương con. Tôi không mong con phải giỏi nhất, chỉ mong con bình tĩnh, vững vàng đi hết chặng đường bằng sự cố gắng của mình. Thành công lớn nhất không chỉ là đỗ đạt, mà là biết sống tử tế, có ý chí và trách nhiệm. Thấy con chững chạc và có khát vọng, tôi biết con đã trưởng thành. Chặng đường áp lực phía trước, mẹ luôn đồng hành và yêu thương con vô điều kiện".

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không chỉ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ học sinh, mà còn là thử thách về sự kiên nhẫn, thấu hiểu của các bậc làm cha, làm mẹ. Phía sau bài thi điểm cao, phía sau cánh cổng đại học rộng mở, phần thưởng lớn nhất mà mỗi sĩ tử nhận được chính là sự đồng hành vô điều kiện của gia đình. Khi cha mẹ học được cách lắng nghe thay vì áp đặt, sẻ chia thay vì tạo áp lực, gia đình sẽ thực sự trở thành điểm tựa vững chắc nhất. Áp lực trường thi có thể rất lớn, nhưng tình yêu thương và sự thấu hiểu của cha mẹ sẽ là ngọn hải đăng dẫn đường, giúp các em vững vàng vượt qua bước ngoặt đầu đời để tự tin kiến tạo tương lai.