Chiều nay, hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ đến Điểm thi để nhận phòng thi và làm thủ tục dự thi vào chiều nay, ngày 10/6.

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD-ĐT ban hành, 14h hôm nay, thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026, kiểm tra thông tin và nghe phổ biến quy chế, đính chính sai sót (nếu có)... trước ngày thi chính thức.

Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 – kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và là năm đầu tiên được tổ chức thống nhất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định; xuất trình thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu và giấy báo dự thi.

Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời;

Trường hợp bị mất thẻ căn cước/căn cước công dân /hộ chiếu, hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi lớp 10 THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh được cán bộ coi thi phổ biến quy chế và lịch thi. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý các quy định về trách nhiệm trong phòng thi, những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi cùng các nội dung liên quan khác. Việc nắm vững quy chế là rất quan trọng, giúp thí sinh tránh những vi phạm đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi.

Việc đến làm thủ tục dự thi giúp thí sinh nắm rõ địa điểm thi, phòng thi, qua đó tránh nhầm lẫn điểm thi hoặc lúng túng trong việc tìm phòng thi vào ngày thi chính thức.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước bố trí khoảng 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi, huy động hàng trăm nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia phục vụ công tác tổ chức.

Trong bối cảnh lần đầu tiên tổ chức thi sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai với tinh thần chủ động, chặt chẽ và kỹ lưỡng ở mọi khâu.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã hoàn tất việc rà soát cơ sở vật chất, nhân lực, đồng thời xây dựng đầy đủ các phương án dự phòng để sẵn sàng cho kỳ thi.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia tiếp tục quán triệt phương châm "4 đúng, 3 không, 2 tăng cường", bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế.