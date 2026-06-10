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Xã hội

98,79% thí sinh trên cả nước đã làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Chiều 10/6, các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt tỷ lệ 98,79%; vắng 14.808 em.

Bình Nguyên

Chiều 10/6, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia (Bộ GD&ĐT) đã chia sẻ thông tin nhanh về ngày làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cả nước có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.223.776, với 2.478 điểm thi, tổng số 54.409 phòng thi. Chiều 10/6, các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Có tổng số 1.208.968 thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,79%,

Buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế, thời tiết, giao thông nhìn chung thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục dự thi.

Ngày mai 11/6/2026, buổi sáng thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút; giờ phát đề cho thí sinh 7h30; giờ bắt đầu làm bài 7h35. Buổi chiều thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút; giờ phát đề cho thí sinh 14h20; giờ bắt đầu làm bài 14h30.

Ngày mai, 11/6, các sĩ tử trên cả nước sẽ chính thức bước vào ngày thi đầu tiên với hai bài thi quan trọng là Ngữ văn và Toán. Ảnh SKĐS

Đây là hai môn thi bắt buộc, có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả xét tốt nghiệp cũng như xét tuyển đại học của nhiều thí sinh.

Với môn thi đầu tiên - Ngữ văn, đây là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận nên đòi hỏi thí sinh không chỉ có kiến thức mà còn phải biết cách trình bày, phân bổ thời gian và xử lý tình huống trong phòng thi. Theo nhiều giáo viên, một trong những lỗi phổ biến nhất của học sinh là dành quá nhiều thời gian cho phần đọc hiểu hoặc quá chăm chút cho mở bài, khiến phần nghị luận văn học - chiếm số điểm lớn nhất bị thiếu thời gian hoàn thiện.

Với bài thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài và phải nộp lại bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời phòng thi.

Bộ GD&ĐT lưu ý, mỗi buổi thi các thí sinh có mặt tại Điểm thi, phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Điểm thi và hướng dẫn của Giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.

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