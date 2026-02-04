Đối tượng truy nã đặc biệt 'sa lưới' khi chuẩn bị trốn ra nước ngoài

Đang chuẩn trốn ra nước ngoài, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Đức đã bị Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ.

Ngày 4/2, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Nguyễn Văn Đức (SN 1995, thường trú xã Kiên Hải, TP. Hải Phòng) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng Nguyễn Văn Đức bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 29/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Đức về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự thuộc loại tội phạm “Rất nghiêm trọng”.

Tiến hành xác minh, xác định đối tượng Nguyễn Văn Đức đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ngày 16/01/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng tại tỉnh Bắc Ninh tổ chức truy bắt thành công khi đối tượng Đức đang chuẩn bị bỏ trốn ra nước ngoài.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

