Xã hội

Thủ đoạn che giấu thân phận của kẻ trốn truy nã 30 năm

Đây chính là đối tượng đang bị Cơ quan điều tra hình sự khu vực Trung ương - Bộ Quốc phòng truy nã về tội danh "Trộm cắp tài sản".

Thiên Tuấn

Mặc dù nhân dạng đã có nhiều thay đổi, các thủ đoạn che giấu nhân thân hết sức tinh vi trong suốt hơn 30 năm, nhưng đối tượng Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hoá bị truy nã về tội trộm cắp tài sản từ năm 1995 đã không thể thoát khỏi sự truy quét quyết liệt của lực lượng công an.

gen-n-123ac.jpg
Công an phường Nguyệt Viên bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Phương cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc Phòng.

Qua công tác nắm tình hình, khoảng 21h30' ngày 30/1/2026, Công an phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành kiểm tra cư trú tại Tổ dân phố 2, Tào Xuyên. Trong quá trình làm việc, bằng sự nhạy bén nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện một công dân có biểu hiện tâm lý bất thường và nhiều nghi vấn về nhân thân. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành khai thác sâu, đồng thời đối chiếu dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp với tàng thư hộ khẩu và căn cước công dân.

Kết quả xác minh cho thấy, đối tượng tên là Nguyễn Văn Phương (tên gọi khác là Nguyễn Tuấn Phương), sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại phường Nguyệt Viên. Đây chính là đối tượng đang bị Cơ quan điều tra hình sự khu vực Trung ương - Bộ Quốc phòng truy nã về tội danh "Trộm cắp tài sản".

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người theo Quyết định truy nã, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Nguyệt Viên để làm việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an phường Nguyệt Viên đã bàn giao đối tượng cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

