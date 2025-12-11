Suýt mất 4 tỷ đồng vì bị 'người tình ảo' doạ tung ảnh nóng

Một người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị người tình trên mạng dọa tung ảnh "nóng", nhằm ép chuyển 4 tỷ đồng vào sàn giao dịch ảo.

Ngày 11/12, thông tin từ Công an xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp kịp thời ngăn chặn một vụ đe dọa chiếm đoạt 4 tỷ đồng bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm ảo trên mạng xã hội, sau đó tống tình, ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào “sàn giao dịch CME GROUP”.

Theo thông tin ban đầu, chị N.T.T (SN 1980, trú tại xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đồng ý kết bạn Facebook với tài khoản “Nguyễn Đình Hưng”. Sau một thời gian ngắn làm quen, đối tượng liên tục nhắn tin thể hiện tình cảm, nhanh chóng tạo dựng lòng tin rồi gợi ý “đầu tư” vào sàn giao dịch ảo siêu lợi nhuận.

Tiếp đó, đối tượng đe dọa sẽ đăng tải hình ảnh, video của chị T. lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu chị không chuyển tiền. Do bị thao túng tâm lý, chị T. đã chuyển 400 triệu đồng vào sàn và tiếp tục bị ép chuyển thêm 4 tỷ đồng.

Chị N.T.T trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định số điện thoại và tài khoản Facebook “Nguyễn Đình Hưng” là của đối tượng lừa đảo đang hoạt động ở nước ngoài. Đồng thời khẳng định “sàn giao dịch CME GROUP” là giả mạo.

Khi được lực lượng Công an cung cấp tài liệu chứng minh đây là hoạt động lừa đảo, chị T. đã nhận thức vụ việc, thoát khỏi sàn giao dịch và chặn tài khoản của “người tình ảo”.

Qua sự việc trên, Công an xã Cẩm Xuyên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các tài khoản lạ, đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

