Xã hội

Suýt mất 4 tỷ đồng vì bị 'người tình ảo' doạ tung ảnh nóng

Một người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị người tình trên mạng dọa tung ảnh "nóng", nhằm ép chuyển 4 tỷ đồng vào sàn giao dịch ảo.

Hạo Nhiên

Ngày 11/12, thông tin từ Công an xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp kịp thời ngăn chặn một vụ đe dọa chiếm đoạt 4 tỷ đồng bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm ảo trên mạng xã hội, sau đó tống tình, ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào “sàn giao dịch CME GROUP”.

Theo thông tin ban đầu, chị N.T.T (SN 1980, trú tại xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đồng ý kết bạn Facebook với tài khoản “Nguyễn Đình Hưng”. Sau một thời gian ngắn làm quen, đối tượng liên tục nhắn tin thể hiện tình cảm, nhanh chóng tạo dựng lòng tin rồi gợi ý “đầu tư” vào sàn giao dịch ảo siêu lợi nhuận.

Tiếp đó, đối tượng đe dọa sẽ đăng tải hình ảnh, video của chị T. lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu chị không chuyển tiền. Do bị thao túng tâm lý, chị T. đã chuyển 400 triệu đồng vào sàn và tiếp tục bị ép chuyển thêm 4 tỷ đồng.

693a2254b190c.jpg
Chị N.T.T trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định số điện thoại và tài khoản Facebook “Nguyễn Đình Hưng” là của đối tượng lừa đảo đang hoạt động ở nước ngoài. Đồng thời khẳng định “sàn giao dịch CME GROUP” là giả mạo.

Khi được lực lượng Công an cung cấp tài liệu chứng minh đây là hoạt động lừa đảo, chị T. đã nhận thức vụ việc, thoát khỏi sàn giao dịch và chặn tài khoản của “người tình ảo”.

Qua sự việc trên, Công an xã Cẩm Xuyên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các tài khoản lạ, đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt 180 triệu đồng

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại, các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa và yêu cầu cụ ông chuyển 180 triệu đồng.

Ngày 9/12, thông tin từ Công an xã Bích Hào (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời can thiệp, ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại khi các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa và yêu cầu ông N.V.L. chuyển 180 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp.

Thời gian qua, nhiều người dân đã bị các đối tượng giả mạo lực lượng Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mặc dù các truyền thông và cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng do thiếu hiểu biết, chủ quan, không kiểm chứng thông tin nên một số nạn nhân vẫn tiếp tục bị “sập bẫy”, thiệt hại số tiền lớn.

Xã hội

Cán bộ xã ở Lâm Đồng chiếm đoạt tiền cứu trợ lũ lụt để đầu tư tiền ảo

Sau khi chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt cho người dân, Ức Kim Khoan đã sử dụng để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân.

Ngày 6/12, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành bắt giữ và khám xét nơi làm việc và chỗ ở của đối tượng Ức Kim Khoan là công chức Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng do có hành vi chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ thiên tai, bão lũ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã chuyển số tiền 550 triệu đồng vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn để hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lũ và hỗ trợ lực lượng khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Đại Ninh.

