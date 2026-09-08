CSGT Hà Nội kiểm tra cồn phát hiện thanh niên giấu ma túy trong miệng

Vừa dừng xe, nam tài xế lập tức đưa tay lên miệng móc một gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng vứt xuống đường nhằm phi tang.

Ngày 8/9, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3 (thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội) vừa bàn giao L.V.B (33 tuổi, quê Điện Biên) cùng tang vật cho Công an phường Láng (Hà Nội) điều tra, xử lý dấu hiệu tàng trữ ma túy theo quy định.

Trước đó, tối 7/9, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 do trung tá Lê Hải Hà làm tổ trưởng, phối hợp với Công an phường Láng tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Láng - Nguyễn Chí Thanh.

L.V.B. giấu ma túy trong miệng. (Ảnh: CA Hà Nội).

Đến khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam giới lái xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ mang biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ có biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Vừa dừng xe, nam tài xế lập tức đưa tay lên miệng móc một gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng vứt xuống đường nhằm phi tang. Tuy nhiên các cán bộ làm nhiệm vụ đã phát hiện, khống chế và thu giữ tang vật.

Qua khai thác, tài xế khai tên L.V.B. Người này thừa nhận gói ni lông bị thu giữ là ma túy heroin, mua về để sử dụng.

Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao B. cùng tang vật, phương tiện cho Công an phường Láng tiếp nhận, điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.