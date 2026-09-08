“Khải Hoàn môn” bên hồ Hoàn Kiếm mới chỉ là định hướng

Về biểu tượng “Khải Hoàn môn”, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đây mới là định hướng tổ chức không gian cảnh quan chung, chưa phải phương án cuối cùng.

UBND phường Hoàn Kiếm và UBND phường Cửa Nam vừa tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Theo ý tưởng tổng thể, không gian hồ Hoàn Kiếm sẽ được nghiên cứu tổ chức như một quảng trường lớn, mang tính biểu tượng của Thủ đô. Không gian này được kết nối với quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, qua đó hình thành một không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật” tiêu biểu.

“Khải Hoàn môn” mới dừng ở định hướng

Phương án tập trung mở rộng các tuyến kết nối xung quanh hồ, trong đó tại khu vực phía Bắc dự kiến mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và bố trí công trình biểu tượng mang tên “Khải Hoàn môn”.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch khu vực này khoảng 65,89 ha.

Biểu tượng "Khải Hoàn Môn" tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Quảng trường Hòa Bình. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Theo đại diện Sở Xây dựng, nguyên tắc xuyên suốt trong nghiên cứu cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và tái cấu trúc không gian khu vực Hoàn Kiếm và vùng phụ cận là bám sát định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt.

Về định hướng ý tưởng, không gian hồ Hoàn Kiếm sẽ được tổ chức thành một không gian quảng trường lớn, mang tính biểu tượng của Thủ đô. Khi kết hợp với quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, khu vực này sẽ trở thành không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật” tiêu biểu.

Việc nghiên cứu quy hoạch cải tạo, chỉnh trang, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận tập trung vào 4 mục tiêu chính.

Thứ nhất, mở rộng không gian kết nối xung quanh hồ Hoàn Kiếm, đặc biệt ở phía Bắc và phía Đông.

Thứ hai, tái thiết, tái cấu trúc các không gian sinh hoạt cộng đồng, hệ thống quảng trường, công viên cây xanh đô thị.

Thứ ba, cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc điểm nhấn có giá trị lịch sử, văn hóa, tạo sự gắn kết hài hòa giữa kiến trúc cổ, kiến trúc Pháp và kiến trúc hiện đại.

Thứ tư, tạo lập không gian đa dạng về hoạt động, chức năng, linh hoạt phục vụ tổ chức các sự kiện của Thủ đô, trong đó không gian hồ Hoàn Kiếm được xác định là một không gian lịch sử, văn hóa.

Biểu đạt tinh thần “khải hoàn”

Liên quan công trình biểu tượng mang tên “Khải Hoàn môn”, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết các định hướng đã được cấp có thẩm quyền thông qua và đồng ý chủ trương.

Chia sẻ với báo chí, đại diện Sở Xây dựng cho biết, mục tiêu cốt lõi của đề xuất là biểu đạt tinh thần “khải hoàn”. Tuy nhiên, việc sử dụng từ “môn” trong tên gọi có thể dẫn đến những cách hiểu hoặc liên tưởng trực tiếp tới kiến trúc của các quốc gia khác.

Đại diện Sở Xây dựng cho rằng đây thực chất là vấn đề lựa chọn thuật ngữ. Nếu chuyển sang sử dụng cụm từ “tượng đài khải hoàn” thay cho “khải hoàn môn”, bản chất biểu đạt cũng như cách tiếp nhận của giới chuyên môn và dư luận có thể có sự khác biệt đáng kể.

Đáng chú ý, đại diện Sở Xây dựng nhấn mạnh những đề xuất ở giai đoạn hiện tại mới chỉ dừng ở mức định hướng tổ chức không gian cảnh quan chung, chưa phải phương án chốt cuối cùng về hình thức kiến trúc của công trình.

Theo đó, quá trình phê duyệt và triển khai trong tương lai sẽ được thực hiện theo đúng quy định. Việc lấy ý kiến người dân hiện nay mới là bước sơ bộ ban đầu.

Khi chính thức triển khai từng công trình cụ thể, các phương án thiết kế chi tiết sẽ phải được trình cơ quan chức năng của thành phố xem xét, thẩm định và phê duyệt trước khi thực hiện.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá, với vai trò và ý nghĩa đặc biệt của khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, bất kỳ sự thay đổi nào đối với công trình và không gian nơi đây đều có tác động nhất định đến cảnh quan chung.

Do đó, việc nghiên cứu quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang và tái cấu trúc khu vực được đặt trong yêu cầu bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc biệt của hồ Hoàn Kiếm, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức không gian đô thị trong tương lai.

“Sở Xây dựng mong muốn tiếp nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, người dân để phát huy tốt nhất những giá trị đặc biệt của khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận”, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội nêu.