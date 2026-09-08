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[GALLERY] Du khách tìm đến Kem Tràng Tiền trước ngày dừng bán ở địa điểm cũ

Xã hội

[GALLERY] Du khách tìm đến Kem Tràng Tiền trước ngày dừng bán ở địa điểm cũ

Trước ngày 15/9, nhiều người tranh thủ tìm đến Kem Tràng Tiền ở số 35 Tràng Tiền để thưởng thức que kem quen thuộc và chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Thúy Hồng
Số 35 Tràng Tiền đã gắn với thương hiệu Kem Tràng Tiền từ năm 1958, trở thành một địa chỉ quen thuộc với người Hà Nội và du khách suốt gần 70 năm qua.
Số 35 Tràng Tiền đã gắn với thương hiệu Kem Tràng Tiền từ năm 1958, trở thành một địa chỉ quen thuộc với người Hà Nội và du khách suốt gần 70 năm qua.
Trong nhiều gia đình Hà Nội, một lần ghé Kem Tràng Tiền thường gắn với những buổi đi chơi quanh hồ Gươm. Qua thời gian, thói quen ấy được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Trong nhiều gia đình Hà Nội, một lần ghé Kem Tràng Tiền thường gắn với những buổi đi chơi quanh hồ Gươm. Qua thời gian, thói quen ấy được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Với nhiều người, Kem Tràng Tiền không chỉ gắn với một món ăn mà còn với những ký ức rất riêng về Hà Nội. Có người nhớ những lần được cha mẹ đưa đi ăn kem, có người lại nhớ những buổi hẹn bạn bè thời còn trẻ.
Với nhiều người, Kem Tràng Tiền không chỉ gắn với một món ăn mà còn với những ký ức rất riêng về Hà Nội. Có người nhớ những lần được cha mẹ đưa đi ăn kem, có người lại nhớ những buổi hẹn bạn bè thời còn trẻ.
Không chỉ thưởng thức kem, nhiều du khách còn để lại lời nhắn trên bức tường dành riêng cho khách tại cửa hàng. Những dòng chữ ngắn gọn ghi lại cảm nhận, lời chúc hay kỷ niệm cho thấy tình cảm dành cho thương hiệu đã vượt ra ngoài một món ăn.
Không chỉ thưởng thức kem, nhiều du khách còn để lại lời nhắn trên bức tường dành riêng cho khách tại cửa hàng. Những dòng chữ ngắn gọn ghi lại cảm nhận, lời chúc hay kỷ niệm cho thấy tình cảm dành cho thương hiệu đã vượt ra ngoài một món ăn.
Sau khi biết cửa hàng sẽ dừng đón khách từ ngày 15/9, bà Trần Hồng Anh cùng nhóm bạn tranh thủ tìm đến. Bà muốn thưởng thức món kem quen thuộc và chụp ảnh cùng bạn bè để ghi lại kỷ niệm.
Sau khi biết cửa hàng sẽ dừng đón khách từ ngày 15/9, bà Trần Hồng Anh cùng nhóm bạn tranh thủ tìm đến. Bà muốn thưởng thức món kem quen thuộc và chụp ảnh cùng bạn bè để ghi lại kỷ niệm.
Ông Hà Đức Nhân cùng vợ cũng tìm đến sau khi biết thông tin Kem Tràng Tiền sắp dừng đón khách. Hai vợ chồng thưởng thức kem và chụp lại những khoảnh khắc tại nơi đã nhiều lần ghé qua.
Ông Hà Đức Nhân cùng vợ cũng tìm đến sau khi biết thông tin Kem Tràng Tiền sắp dừng đón khách. Hai vợ chồng thưởng thức kem và chụp lại những khoảnh khắc tại nơi đã nhiều lần ghé qua.
Với nhiều người, việc trở lại lần này mang một cảm giác khác những lần trước. Không còn đơn thuần là một buổi ghé ăn kem, đó còn là dịp nhìn lại một địa chỉ đã xuất hiện trong nhiều năm tháng của cuộc sống.
Với nhiều người, việc trở lại lần này mang một cảm giác khác những lần trước. Không còn đơn thuần là một buổi ghé ăn kem, đó còn là dịp nhìn lại một địa chỉ đã xuất hiện trong nhiều năm tháng của cuộc sống.
Những ngày sắp đóng cửa, địa chỉ 35 Tràng Tiền trở nên đông đúc hơn hẳn khi nhiều người tranh thủ ghé mua kem.
Những ngày sắp đóng cửa, địa chỉ 35 Tràng Tiền trở nên đông đúc hơn hẳn khi nhiều người tranh thủ ghé mua kem.
Không ít người dừng lại trước cửa hàng để chụp ảnh cùng bạn bè, người thân. Những bức ảnh được chụp trong những ngày này không chỉ ghi lại một chuyến đi mà còn lưu giữ hình ảnh của 35 Tràng Tiền trong một thời điểm đặc biệt.
Không ít người dừng lại trước cửa hàng để chụp ảnh cùng bạn bè, người thân. Những bức ảnh được chụp trong những ngày này không chỉ ghi lại một chuyến đi mà còn lưu giữ hình ảnh của 35 Tràng Tiền trong một thời điểm đặc biệt.
Từ các nhóm bạn trẻ đến những đoàn khách đi tham quan Hà Nội, nhiều người chọn Kem Tràng Tiền làm điểm dừng chân trong hành trình. Món kem bình dị vì thế tiếp tục xuất hiện trong những chuyến đi của nhiều thế hệ khách.
Từ các nhóm bạn trẻ đến những đoàn khách đi tham quan Hà Nội, nhiều người chọn Kem Tràng Tiền làm điểm dừng chân trong hành trình. Món kem bình dị vì thế tiếp tục xuất hiện trong những chuyến đi của nhiều thế hệ khách.
Theo thông báo tại cửa hàng, Kem Tràng Tiền sẽ tiếp tục được bán tại 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền. Thương hiệu vì thế vẫn hiện diện tại nhiều địa điểm quen thuộc ở khu vực trung tâm Hà Nội.
Theo thông báo tại cửa hàng, Kem Tràng Tiền sẽ tiếp tục được bán tại 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền. Thương hiệu vì thế vẫn hiện diện tại nhiều địa điểm quen thuộc ở khu vực trung tâm Hà Nội.
Dù hình ảnh dòng người xếp hàng quen thuộc tại số 35 Tràng Tiền sẽ không còn từ ngày 15/9, nơi đây vẫn là một điểm đến ký ức của nhiều người dân và một nét quen thuộc của Hà Nội.
Dù hình ảnh dòng người xếp hàng quen thuộc tại số 35 Tràng Tiền sẽ không còn từ ngày 15/9, nơi đây vẫn là một điểm đến ký ức của nhiều người dân và một nét quen thuộc của Hà Nội.
Video: Kem Tràng Tiền những ngày cuối tại cơ sở số 35 Tràng Tiền.
Thúy Hồng
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