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Xã hội

Từ ngày 1/10, Bộ Quốc phòng quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/10/2026. Từ ngày 1/10/2026, Bộ Quốc phòng quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Bảo Ngân

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 264/NQ-CP ngày 7/9/2026 về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia (Hà Nội).

Theo đó, Chính phủ quyết nghị đồng ý chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia; trong đó, chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý và một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia về UBND TP Hà Nội quản lý.

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Từ ngày 1/10, Bộ Quốc phòng quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia.(Ảnh: Bảo Ngân).

Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/10/2026. Từ ngày 1/10/2026, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Việc quản lý, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan; bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo quy định tại Nghị quyết này và các quy định pháp luật khác có liên quan; hoàn thành trước ngày 15/9/2026; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định của pháp luật; tổ chức bàn giao đất đai về Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội theo phương án đã được phê duyệt; bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu, các quyền, nghĩa vụ có liên quan, các hoạt động, nhiệm vụ, công việc và các dự án đầu tư công đã và đang thực hiện tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình chuyển giao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Liên hợp thể thao quốc gia; Khu Liên hợp thể thao quốc gia tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sử dụng con dấu hiện nay cho tới khi Bộ Quốc phòng hoàn thành việc tiếp nhận, ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo mô hình quản lý mới.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt (nếu có), trừ trường hợp có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội tổ chức tiếp nhận và quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo phương án đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật; ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo mô hình quản lý mới; bố trí ngân sách để bảo đảm kinh phí hoạt động của Khu Liên hợp thể thao quốc gia không bị gián đoạn từ thời điểm hoàn thành tiếp nhận bàn giao.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện các nghĩa vụ và xử lý các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm pháp lý của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia trong "phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và theo quy định pháp luật; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chính phủ cũng yêu cầu UBND TP Hà Nội tổ chức tiếp nhận phần diện tích đất đai theo phương án đã được phê duyệt; xây dựng phương án quản lý, sử dụng đối với phần đất tiếp nhận, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng trong quá trình bàn giao, tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao quốc gia; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Thành phố cung cấp, đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu có liên quan theo thẩm quyền.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất; xác định ranh giới, diện tích, mốc giới và hồ sơ địa chính của các cơ sở đất thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia; thực hiện hoặc hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đất đai, đăng ký biến động đất đai và các thủ tục có liên quan thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Rà soát, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và các nội dung quản lý nhà nước khác của địa phương có liên quan; phối hợp xử lý các tồn tại, vướng mắc về đất đai, trật tự xây dựng và nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có) theo thẩm quyền, bảo đảm việc quản lý, khai thác Khu Liên hợp thể thao quốc gia được liên tục, đúng quy định của pháp luật.

Các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, thực hiện hướng dẫn, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng và UBND TP Hà Nội xử lý các vấn đề vướng mắc, vượt thẩm quyền của cơ quan chuyển giao, tiếp nhận (nếu có).

Video: Sân Mỹ Đình xuống cấp nghiêm trọng. Nguồn: VTV.
#Bộ Quốc phòng #Khu Liên hợp thể thao quốc gia #Chuyển giao Khu Liên hợp thể thao #UBND Hà Nội #Quản lý đất đai #Chính phủ

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