Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Vụ chênh giá vận chuyển và thuốc ở Thanh Hoá: Sở Y tế báo cáo gì?

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đề nghị công an xác minh vụ gia đình trả 9,5 triệu đồng cho quãng đường cấp cứu 16km

Thiên Tuấn

Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị Công an tỉnh xác minh dấu hiệu giả danh cán bộ y tế, vận chuyển cấp cứu trái phép và làm rõ các khoản chi phí trong vụ gia đình bệnh nhân phải trả 9,5 triệu đồng để đưa người bệnh về nhà với quãng đường khoảng 16km.

Đề nghị xác minh người vận chuyển và các khoản tiền

Liên quan vụ gia đình bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng tiền xe cấp cứu và thuốc vận mạch khi đưa người bệnh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với quãng đường khoảng 16km, Sở Y tế Thanh Hóa đã có báo cáo, đồng thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh xác minh, làm rõ nhiều nội dung.

1a1a1.jpg
Người nhà bệnh nhân trao đổi với các đối tượng khi vận chuyển xe cấp cứu ở Thanh Hoá. Ảnh cắt từ clip.

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, qua làm việc với gia đình người bệnh, gia đình phản ánh vụ việc có dấu hiệu đối tượng giả danh cán bộ y tế, lừa dối người bệnh nhằm trục lợi và hoạt động dịch vụ vận chuyển cấp cứu trái phép.

Sở Y tế đánh giá vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại cơ sở khám, chữa bệnh, quyền lợi của người dân và uy tín của ngành Y tế.

Sở Y tế Thanh Hóa kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh điều kiện pháp lý của tổ chức, cá nhân và phương tiện trực tiếp vận chuyển người bệnh.

Cơ quan chức năng được đề nghị làm rõ những người thực hiện việc vận chuyển, chăm sóc bệnh nhân trên xe có đủ điều kiện hành nghề hay không; đồng thời xác minh trong quá trình vận chuyển có thực hiện các hoạt động chuyên môn về y tế hay không.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đề nghị làm rõ nguồn gốc, điều kiện cung cấp, việc chỉ định, tư vấn và sử dụng thuốc vận mạch trong quá trình vận chuyển; giá thuốc, chi phí vận chuyển, chi phí chăm sóc và các khoản tiền khác mà gia đình người bệnh đã thanh toán.

Một nội dung khác được đề nghị xác minh là có hay không việc môi giới, thỏa thuận hoặc chia lợi ích giữa tổ chức, cá nhân vận chuyển người bệnh với nhân viên bệnh viện.

Yêu cầu bệnh viện chấn chỉnh công tác quản lý

Từ vụ việc trên, Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hệ thống camera giám sát, bảo đảm hoạt động liên tục, đặc biệt tại các khu vực tiếp nhận, cấp cứu, hồi sức và khu vực phương tiện vận chuyển người bệnh.

cap-cuu-1788605163434.jpg
3 đối tượng bị triệu tập. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Bệnh viện cũng được yêu cầu tăng cường quản lý người hành nghề, viên chức và người lao động; chủ động phòng ngừa hành vi giới thiệu, môi giới, liên kết không đúng quy định với các tổ chức, cá nhân vận chuyển người bệnh bên ngoài.

Đồng thời, bệnh viện cần rà soát việc quản lý, kiểm soát các phương tiện vận chuyển bên ngoài ra vào khuôn viên bệnh viện.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 người liên quan vụ gia đình bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng tiền xe cấp cứu, thuốc vận mạch khi đưa người bệnh từ bệnh viện về nhà, với quãng đường khoảng 16km.

Ba người được triệu tập gồm Nguyễn Công Khánh (SN 1997), chủ xe cứu thương; Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), lái xe và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa. Cả 3 đều trú tại Thanh Hóa.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 14/8, Khánh nhận vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn.

Sau đó, Khánh giao Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Lâm liên hệ với Hải Anh để tham gia vận chuyển.

Khi đón bệnh nhân, Lâm thông báo với gia đình về các khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển, thuê máy thở và một số thiết bị hỗ trợ.

Tiếp đó, Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với mức giá 600.000 đồng/lọ. Theo thông tin được cung cấp, giá bán ngoài thị trường của loại thuốc này khoảng 4.000 đồng/lọ.

Gia đình bệnh nhân đồng ý mua 7 lọ thuốc. Tổng số tiền gia đình đã thanh toán cho những người này là 9,5 triệu đồng, gồm tiền vận chuyển, thuê thiết bị và tiền mua thuốc.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, xe cứu thương và những người tham gia vận chuyển, chăm sóc bệnh nhân trong vụ việc không thuộc sự quản lý của bệnh viện.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.
#xe cứu thương #xe cấp cứu #vận chuyển người bệnh #Thuốc vận mạch #y tế #thanh hoá

Bài liên quan

Xã hội

Vụ xe cứu thương ở Thanh Hoá: Luật sư nói gì về dấu hiệu pháp lý?

Việc mua thuốc với giá thấp rồi bán cho người nhà bệnh nhân với mức giá cao hơn nhiều lần...là hành vi đáng bị lên án.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 người liên quan vụ xe cứu thương thu 9,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 16km. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc thuốc, cách thức thu tiền và vai trò của từng người.

Thu 9,5 triệu đồng, trong đó có tiền thuốc

Xem chi tiết

Xã hội

Thông tin mới vụ chênh giá xe cấp cứu ở Thanh Hoá

Ngành y tế Thanh Hoá chưa có đầy đủ chứng từ từ đơn vị cung cấp dịch vụ để xác định cụ thể từng khoản chi, người thu, đơn vị nhận tiền...

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, chi phí vận chuyển bệnh nhân cùng các khoản phát sinh trong vụ việc không thuộc hệ thống thu, thanh toán của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do đó, ngành y tế địa phương chưa có đầy đủ chứng từ từ đơn vị cung cấp dịch vụ để xác định cụ thể từng khoản chi, người thu, đơn vị nhận tiền cũng như căn cứ hình thành mức giá.

1a1a1.jpg
Hình ảnh người đàn ông mặc áo blouse trắng đi cùng xe cấp cứu, đưa bệnh nhân về nhà. Ảnh cắt từ clip.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới