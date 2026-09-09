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[GALLERY] Xe buýt kín chỗ, hàng trăm sinh viên xếp hàng chờ xe

Xã hội

[GALLERY] Xe buýt kín chỗ, hàng trăm sinh viên xếp hàng chờ xe

Nhiều tuyến xe buýt chật kín, các điểm dừng đông đúc khách xếp hàng dài chờ để lên xe vô cùng khó khăn do lượng người quá đông.

Xuân Danh
Với sinh viên đang sinh sống và học tập tại Ký túc xá (KTX) khu B - Đại học Quốc gia TP HCM, việc đến trường bằng xe buýt là lựa chọn hàng đầu vì di chuyển miễn phí. Tuy nhiên, những ngày gần đây việc di chuyển đến trường bằng xe buýt cực kỳ khó khăn do lượng khách đông.
Với sinh viên đang sinh sống và học tập tại Ký túc xá (KTX) khu B - Đại học Quốc gia TP HCM, việc đến trường bằng xe buýt là lựa chọn hàng đầu vì di chuyển miễn phí. Tuy nhiên, những ngày gần đây việc di chuyển đến trường bằng xe buýt cực kỳ khó khăn do lượng khách đông.
Ghi nhận, sáng 9/9, các trạm xe buýt phía trước KTX khu B, Đại học Quốc gia TP HCM chật kín sinh viên đứng chờ từ sáng sớm.
Ghi nhận, sáng 9/9, các trạm xe buýt phía trước KTX khu B, Đại học Quốc gia TP HCM chật kín sinh viên đứng chờ từ sáng sớm.
Tại các trạm rất đông sinh viên chờ xe buýt di chuyển đến.
Tại các trạm rất đông sinh viên chờ xe buýt di chuyển đến.
Trạm xe buýt KTX Khu B chật kín sinh viên. Dòng người xếp hàng kéo dài hàng chục mét, có thời điểm tràn xuống lòng đường.
Trạm xe buýt KTX Khu B chật kín sinh viên. Dòng người xếp hàng kéo dài hàng chục mét, có thời điểm tràn xuống lòng đường.
Nhiều sinh viên tranh thủ ăn sáng, kiểm tra lịch học trên điện thoại trong lúc đứng chờ xe buýt để kịp giờ vào lớp.
Nhiều sinh viên tranh thủ ăn sáng, kiểm tra lịch học trên điện thoại trong lúc đứng chờ xe buýt để kịp giờ vào lớp.
Trong lúc chờ xe buýt, nhiều sinh viên trò chuyện với bạn học về các nội dung học tập trên lớp.
Trong lúc chờ xe buýt, nhiều sinh viên trò chuyện với bạn học về các nội dung học tập trên lớp.
Mỗi khi xe buýt điện tiến vào trạm, hàng dài sinh viên lập tức dồn về phía cửa xe để tìm cách lên xe.
Mỗi khi xe buýt điện tiến vào trạm, hàng dài sinh viên lập tức dồn về phía cửa xe để tìm cách lên xe.
Sinh viên tranh thủ lên xe nhưng vẫn giữ trật tự, nhường nhau...
Sinh viên tranh thủ lên xe nhưng vẫn giữ trật tự, nhường nhau...
Tuy nhiên cũng có không ít sinh viên vẫn không thể lên xe buýt vì phương tiện đã kín chỗ.
Tuy nhiên cũng có không ít sinh viên vẫn không thể lên xe buýt vì phương tiện đã kín chỗ.
Có trường hợp phải chờ 3-4 lượt xe ghé vào trạm mới lên xe được.
Có trường hợp phải chờ 3-4 lượt xe ghé vào trạm mới lên xe được.
Nhân viên xe buýt thông báo hết chỗ, đóng cửa xe khi nhiều sinh viên vừa tiến đến khu vực lên xuống. Do lượng người đi đông, các sinh viên phải chờ đến chuyến xe sau.
Nhân viên xe buýt thông báo hết chỗ, đóng cửa xe khi nhiều sinh viên vừa tiến đến khu vực lên xuống. Do lượng người đi đông, các sinh viên phải chờ đến chuyến xe sau.
Những chuyến xe xuất phát từ KTX Khu B nhanh chóng kín chỗ, khiến sinh viên tại các trạm phía sau phải đứng chờ trong thời gian dài.
Những chuyến xe xuất phát từ KTX Khu B nhanh chóng kín chỗ, khiến sinh viên tại các trạm phía sau phải đứng chờ trong thời gian dài.
Sinh viên quan sát các xe buýt chạy đến trạm để chờ lên xe.
Sinh viên quan sát các xe buýt chạy đến trạm để chờ lên xe.
Không thể lên xe buýt và lo trễ giờ điểm danh, một số sinh viên buộc phải chuyển sang đặt xe ôm công nghệ hoặc đi xe ôm truyền thống dù chi phí cao hơn. Đến hơn 8h, khi sinh viên đã vào lớp, áp lực tại các trạm xe buýt dần hạ nhiệt.
Không thể lên xe buýt và lo trễ giờ điểm danh, một số sinh viên buộc phải chuyển sang đặt xe ôm công nghệ hoặc đi xe ôm truyền thống dù chi phí cao hơn. Đến hơn 8h, khi sinh viên đã vào lớp, áp lực tại các trạm xe buýt dần hạ nhiệt.
Hiện có 12 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp với Đại học Quốc gia TP HCM. Một số tuyến đi ngang qua khu vực, gồm: 8, 10, 19, 33, 50, 52, 53, 60-5, 99, 166, 170, 61-77. Trong đó, đi ngang khu vực KTX khu B có tuyến 99, 53, 60-5.
Hiện có 12 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp với Đại học Quốc gia TP HCM. Một số tuyến đi ngang qua khu vực, gồm: 8, 10, 19, 33, 50, 52, 53, 60-5, 99, 166, 170, 61-77. Trong đó, đi ngang khu vực KTX khu B có tuyến 99, 53, 60-5.
Xuân Danh
#xe bus #Sinh viên #Xe buýt Đại học Quốc gia TP HCM #Sinh viên #Giao thông công cộng #Ký túc xá Khu B

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