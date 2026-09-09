Hà Nội phát hiện nhiều cơ sở san chiết gas trái phép

Theo Công an TP Hà Nội, trung tuần tháng 8/2026, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP phối hợp với Công an xã Nam Phù và Đội Quản lý thị trường số 14 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra 05 cơ sở sản xuất, san chiết gas trái phép, có dấu hiệu buôn bán gas giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn các xã Thanh Trì, Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các tổ chức, cá nhân có sự câu kết trong nhiều khâu từ nạp khí, san chiết, lưu giữ đến phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhằm che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Thay vì tập trung toàn bộ hoạt động tại một địa điểm, các đối tượng sử dụng nhiều cơ sở khác nhau để chứa, san chiết, dán màng co, dán tem, lưu giữ và tiêu thụ sản phẩm. Việc thu gom vỏ bình, tem chống hàng giả, màng co của nhiều thương hiệu khác nhau có thể được sử dụng để tạo ra sản phẩm có hình thức giống hàng hóa hợp pháp, mang nhãn hiệu đã được bảo hộ, gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc nhận biết hàng giả, hàng nhái cũng như cho quá trình xác minh, phát hiện của lực lượng chức năng.

Các đối tượng có thể lợi dụng nhu cầu tiêu dùng lớn, sự chênh lệch về giá và sơ hở trong quản lý vỏ bình gas để thu gom, san chiết trái phép, làm giả nhãn hiệu nhằm thu lợi bất chính.

Cơ sở san chiết gas trái phép. Ảnh congan.hanoi.gov.vn

Tại một số cơ sở nạp khí gas trên địa bàn xã Nam Phù, lực lượng chức năng phát hiện 94 bình chứa khí gas, trong đó có 23 bình mang nhãn hiệu Petro Hồng Hà và 71 bình mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Qua kiểm tra, tổng lượng khí LPG được xác định là hàng giả là 1.142,4 kg, trị giá hơn 31,4 triệu đồng.

Tại một cơ sở khác trên địa bàn xã Nam Phù, lực lượng chức năng phát hiện 31 chai khí LPG là hàng giả, 14 chai có dấu hiệu là hàng giả cùng 1.645 tem chống hàng giả và 257 màng co của nhiều thương hiệu gas được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Tại hộ kinh doanh ở xã Thường Tín, lực lượng chức năng phát hiện 63 chai LPG giả nhãn hiệu Dai Hai Petrol; tại xã Tam Hưng phát hiện 05 chai LPG giả nhãn hiệu Dai Hai Petrol, loại 12 kg/chai.

Cơ sở san chiết gas trái phép. Ảnh congan.hanoi.gov.vn

Công an thành phố Hà Nội xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, về “Tội sản xuất, buôn bán hàng giả”. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy, nổ trong quá trình san chiết, bảo quản, vận chuyển; ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân, môi trường đầu tư, kinh doanh và trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn Thành phố.

Quá trình điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 05 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ mua gas tại các đại lý uy tín, có địa chỉ rõ ràng; cảnh giác với sản phẩm giá rẻ bất thường và lưu giữ chứng từ mua bán để truy xuất nguồn gốc khi cần.

Trước khi sử dụng, người tiêu dùng phải kiểm tra kỹ vỏ bình, niêm phong, màng co và van gas. Tuyệt đối không dùng bình bị hoen gỉ, móp méo, mờ thông tin hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như sang chiết chui, tập kết vỏ bình lớn, kinh doanh gas không rõ nguồn gốc, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định.