Nhiều lùm xùm bữa ăn bán trú, Hà Nội rà soát toàn bộ phương án tổ chức

Chỉ trong mấy ngày đầu triển khai bữa ăn bán trú, phụ huynh tại một số cơ sở giáo dục ở Hà Nội đã phản ứng khi suất ăn lèo tèo, giao chậm.

Phụ huynh tại nhiều trường phản ứng

Ngày đầu tiên tổ chức bữa ăn bán trú trong năm học mới hôm 7/9, phụ huynh trường Tiểu học Trung Giã (xã Trung Giã) đã phản ứng gay gắt về chất lượng và việc cung cấp suất ăn cho học sinh.

Khay cơm lèo tèo một ít giá xào, thịt băm và một que thịt xiên. Trong khi mỗi suất ăn có giá đến 40.000 đồng được ngân sách thành phố hỗ trợ và phụ huynh đóng góp. Phụ huynh phản ứng vì nghi ngờ định lượng và giá trị dinh dưỡng của suất ăn chưa phù hợp với chi phí.

Hình ảnh bữa ăn của học sinh Trường Tiểu học Trung Giã do phụ huynh phản ánh.

Cùng với việc phản ứng về chất lượng, định lượng các món trong suất ăn, phụ huynh trường này cũng phản ứng về thời gian giao suất ăn cũng như việc tổ chức, phục vụ bữa ăn cho học sinh.

Trước phản ánh về chất lượng suất ăn thực tế, UBND Trung Giã đã quyết định cho dừng đơn vị cung cấp suất ăn này. Ngay trong ngày 8/9, xã đã yêu cầu tạm dừng đơn vị cung cấp suất ăn để thay thế đơn vị khác đủ điều kiện hơn.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội sau đó cũng có văn bản giao UBND xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Trong khi đó, tại một số cơ sở giáo dục khác, phụ huynh lại tỏ ra không hài lòng khi suất ăn bán trú được đơn vị cung cấp giao chậm, ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi, sinh hoạt của học sinh.

Đơn cử như phụ huynh tại Trường Tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai (Hà Nội), trong các ngày 7 và 8/9, dù đã 12h30 trưa nhưng học sinh vẫn chưa được ăn bán trú do nhà cung cấp vận chuyển cơm đến muộn. Bên cạnh đó, phương tiện vận chuyển cơm cho học sinh đến trường trong ngày 8/9 cũng không phải là xe chuyên dụng. Nhà trường sau đó đã lập biên bản sự việc, buộc công ty cung cấp suất ăn nhận trách nhiệm và xin rút không cung ứng suất ăn cho nhà trường nữa.

Phụ huynh Trường Tiểu học Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội cũng phản ánh, hai ngày đầu đi học sau lễ khai giảng, hàng trăm học sinh liên tiếp phải chờ suất ăn bán trú do được giao muộn. Thậm chí, thực đơn thực tế cũng không đúng với nội dung đã thông báo trước đó. Phụ huynh Tiểu học Đức Giang - phân hiệu Thượng Thanh còn phản ánh việc đơn vị cung cấp dùng xe tải chở hàng, bốc vác để vận chuyển…

Tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm (phường Bồ Đề), sau hai ngày đầu năm học phát sinh bất cập trong tổ chức bán trú, nhà trường và ban đại diện phụ huynh học sinh đã làm việc với UBND phường để thống nhất phương án khắc phục. Đơn vị cung cấp suất ăn được thay đổi tại cả hai điểm trường, trong đó có phương án nấu trực tiếp tại bếp trường; một điểm trường trước mắt vẫn nhận suất ăn chế biến từ bên ngoài và dự kiến chuyển sang nấu tại chỗ sau khi hoàn tất trang thiết bị.

Trong khi đó trên mạng xã hội cũng có nhiều phản ứng liên quan bữa ăn bán trú tại một số cơ sở giáo dục như Tiểu học & THCS Mỹ Đức, Tiểu học Chu Văn An (Thanh Liệt), Nguyễn Quý Đức (Tây Mỗ)…

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh, rà soát

Trước việc học sinh một số trường tại Hà Nội bị cung cấp suất ăn chậm muộn, xe vận chuyển chưa đảm bảo yêu cầu; khẩu phần ăn còn nghèo nàn, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn yêu cầu các trường rà soát, chấn chỉnh tất cả các khâu trong cung cấp bữa ăn bán trú.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn và yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở tập trung thực hiện các nội dung nhằm bảo đảm tổ chức bữa ăn bán trú đúng quy định.

Cụ thể, các đơn vị phải rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú, gồm điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, bếp ăn, nơi tổ chức ăn; quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận; số lượng học sinh ăn bán trú và khung thời gian tổ chức ăn, nghỉ phù hợp với từng cấp học.

Đối với cơ sở sử dụng đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm từ bên ngoài, cần rà soát năng lực cung ứng thực tế, số lượng trường, điểm giao, khoảng cách vận chuyển, nhân lực, phương tiện và khả năng cung cấp đúng thời gian. Các đơn vị cung cấp phải có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố về cơ sở chế biến, thiết bị, điện, phương tiện vận chuyển hoặc nhân lực.

Sở yêu cầu việc tổ chức bán trú phải phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh; không tổ chức khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, quản lý học sinh và phương án xử lý sự cố.

Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện thực phẩm, suất ăn có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, các trường phải dừng sử dụng thực phẩm, suất ăn có nguy cơ; bảo quản mẫu, hồ sơ, thông tin liên quan; báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền và phối hợp truy xuất nguồn gốc, xử lý theo quy định.

Về kiểm soát chất lượng bữa ăn hằng ngày, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú; bố trí người trực tiếp kiểm tra tại thời điểm giao nhận.

Các trường phải kiểm tra nguồn gốc, số lượng, định lượng, chất lượng cảm quan, điều kiện vận chuyển, bảo quản, hạn sử dụng; đối chiếu thực phẩm, suất ăn thực tế với thực đơn và các nội dung đã thống nhất; thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và các quy định về an toàn thực phẩm.

Nhà trường không được tiếp nhận, sử dụng thực phẩm, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu bất thường hoặc không bảo đảm điều kiện vận chuyển, bảo quản; không vì yêu cầu tiến độ bữa ăn mà bỏ qua các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị khai thác và sử dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của thành phố (HanoiCheck) trong quản lý bữa ăn bán trú, công khai thông tin và truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo hướng dẫn.

Các trường phải cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về cơ sở cung cấp; nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu và quá trình cung ứng; thực đơn, định lượng thực phẩm sống, thành phẩm chín; thông tin giao nhận thực phẩm, suất ăn; kết quả kiểm tra, giám sát và các nội dung phải công khai.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thường xuyên đánh giá việc thực hiện của đơn vị cung cấp trên cơ sở hợp đồng, hồ sơ cam kết và kết quả cung cấp thực tế, nhất là về chất lượng, định lượng, thực đơn, thời gian giao nhận, an toàn thực phẩm và điều kiện phục vụ. Với tồn tại có thể khắc phục, yêu cầu đơn vị cung cấp khắc phục ngay, không để lặp lại. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hợp đồng hoặc không bảo đảm năng lực cung cấp ổn định, an toàn, cơ sở giáo dục và cơ quan có thẩm quyền căn cứ hợp đồng, tính chất, mức độ và quy định hiện hành để xem xét tạm dừng, thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng theo đúng thẩm quyền, trình tự.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị tăng cường công khai thực đơn, mức tiền ăn, định lượng, đơn vị cung cấp và các thông tin liên quan; tạo điều kiện để đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát phù hợp với quy định và điều kiện thực tế. Các trường cần thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi kịp thời ý kiến của cha mẹ học sinh; khi có vấn đề phát sinh phải chủ động cung cấp thông tin khách quan, phối hợp xử lý ngay tại cơ sở.

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