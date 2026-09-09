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[GALLERY] Phố Hàng Mã lên đèn đón Trung thu, hot trend phúc tiểu lân lên ngôi

Xã hội

[GALLERY] Phố Hàng Mã lên đèn đón Trung thu, hot trend phúc tiểu lân lên ngôi

Dù mới cuối tháng 7 Âm lịch, phố Hàng Mã đã rực rỡ sắc màu với nhiều mẫu đèn Trung thu hút khách trẻ cùng các góc check-in nhộn nhịp người chụp ảnh.

Minh Phương
Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu chính hội, nhưng nhịp sống kinh doanh tại thủ phủ đồ chơi Hàng Mã đã bắt đầu sôi động. Dọc tuyến phố, các gian hàng đều đã dọn chỗ cho những dải lồng đèn kéo quân, đèn ông sao, cá chép và đầu lân mini.
Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu chính hội, nhưng nhịp sống kinh doanh tại thủ phủ đồ chơi Hàng Mã đã bắt đầu sôi động. Dọc tuyến phố, các gian hàng đều đã dọn chỗ cho những dải lồng đèn kéo quân, đèn ông sao, cá chép và đầu lân mini.
Các cửa hàng bày biện hàng trăm mẫu mã đèn lồng từ vỉa hè vào sâu bên trong quán, sẵn sàng nguồn cung cho thị trường rằm tháng Tám.
Các cửa hàng bày biện hàng trăm mẫu mã đèn lồng từ vỉa hè vào sâu bên trong quán, sẵn sàng nguồn cung cho thị trường rằm tháng Tám.
Sau đợt cao điểm ra quân tháo dỡ mái che, biển quảng cáo lấn chiếm cuối năm ngoái, diện mạo tuyến phố Hàng Mã năm nay ghi nhận sự thay đổi rõ nét khi không gian đường phố đã ngăn nắp, quang đãng hơn hẳn.
Sau đợt cao điểm ra quân tháo dỡ mái che, biển quảng cáo lấn chiếm cuối năm ngoái, diện mạo tuyến phố Hàng Mã năm nay ghi nhận sự thay đổi rõ nét khi không gian đường phố đã ngăn nắp, quang đãng hơn hẳn.
Các chủ hộ kinh doanh vẫn nghiêm túc chấp hành quy định trật tự đô thị, chủ động thu dọn và sắp xếp hàng hóa gọn gàng sát mép cửa tiệm thay vì tràn xuống lòng đường.
Các chủ hộ kinh doanh vẫn nghiêm túc chấp hành quy định trật tự đô thị, chủ động thu dọn và sắp xếp hàng hóa gọn gàng sát mép cửa tiệm thay vì tràn xuống lòng đường.
Để thích ứng khi vỉa hè được trả lại cho người đi bộ, các hộ kinh doanh tận dụng tối đa khoảng không gian phía bên trong cửa hàng để giăng kín các lớp đèn cá chép, đèn ông sao và đồ chơi giấy.
Để thích ứng khi vỉa hè được trả lại cho người đi bộ, các hộ kinh doanh tận dụng tối đa khoảng không gian phía bên trong cửa hàng để giăng kín các lớp đèn cá chép, đèn ông sao và đồ chơi giấy.
Khảo sát dọc tuyến phố hàng Mã, lượng khách lẻ mua vẫn còn khá hạn chế, chủ yếu là khách nhập sỉ và khách thuê đồ trang trí. Theo chị Thủy - một người bán hàng lâu năm trên phố hàng Mã, sức mua của khách hàng năm nay cầm chừng hơn các năm trước, "lượng đơn hàng sỉ xuất đi các quán cà phê, chuỗi trà sữa trang trí năm nay giảm rõ rệt so với cùng kỳ các năm trước."
Khảo sát dọc tuyến phố hàng Mã, lượng khách lẻ mua vẫn còn khá hạn chế, chủ yếu là khách nhập sỉ và khách thuê đồ trang trí. Theo chị Thủy - một người bán hàng lâu năm trên phố hàng Mã, sức mua của khách hàng năm nay cầm chừng hơn các năm trước, "lượng đơn hàng sỉ xuất đi các quán cà phê, chuỗi trà sữa trang trí năm nay giảm rõ rệt so với cùng kỳ các năm trước."
Năm nay, các món đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn giữ vị trí quen thuộc trên các kệ hàng. Đèn ông sao bọc giấy bóng kính, lồng đèn cá chép phát sáng hay những chồng trống gỗ da sơn đỏ vẫn được nhập về với số lượng lớn để phục vụ các trường học và thiếu nhi.
Năm nay, các món đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn giữ vị trí quen thuộc trên các kệ hàng. Đèn ông sao bọc giấy bóng kính, lồng đèn cá chép phát sáng hay những chồng trống gỗ da sơn đỏ vẫn được nhập về với số lượng lớn để phục vụ các trường học và thiếu nhi.
Cửa hàng Bích Decor (78 Hàng Mã) rực rỡ một góc phố khi đầu tư trang trí quy mô lớn lên đến 3-4 tầng với biểu tượng hoa sen khổng lồ, đèn ông sao và cụm lồng đèn đa sắc.
Cửa hàng Bích Decor (78 Hàng Mã) rực rỡ một góc phố khi đầu tư trang trí quy mô lớn lên đến 3-4 tầng với biểu tượng hoa sen khổng lồ, đèn ông sao và cụm lồng đèn đa sắc.
Nhiều bạn trẻ đã tìm đến địa chỉ này để có những tấm hình "sống ảo" cho rằm tháng tám. Theo tìm hiểu của phóng viên, cửa hàng phụ thu 50.000 cho ekip chụp ảnh, nếu không phát sinh mua hàng.
Nhiều bạn trẻ đã tìm đến địa chỉ này để có những tấm hình "sống ảo" cho rằm tháng tám. Theo tìm hiểu của phóng viên, cửa hàng phụ thu 50.000 cho ekip chụp ảnh, nếu không phát sinh mua hàng.
Lượng khách có nhu cầu chụp ảnh đón Trung thu sớm cũng tạo công việc dồi dào cho giới nhiếp ảnh tự do. Anh Tuấn, một nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp tại phố, cho biết: "Từ giữa tháng 7 Âm lịch, lịch chụp của tôi gần như đã kín vào các buổi sáng và cuối tuần. Giá dịch vụ trọn gói chụp ảnh Trung thu dao động từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng/buổi tùy theo concept, trang phục và số lượng file ảnh yêu cầu."
Lượng khách có nhu cầu chụp ảnh đón Trung thu sớm cũng tạo công việc dồi dào cho giới nhiếp ảnh tự do. Anh Tuấn, một nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp tại phố, cho biết: "Từ giữa tháng 7 Âm lịch, lịch chụp của tôi gần như đã kín vào các buổi sáng và cuối tuần. Giá dịch vụ trọn gói chụp ảnh Trung thu dao động từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng/buổi tùy theo concept, trang phục và số lượng file ảnh yêu cầu."
Giữa “rừng” đèn lồng hiện đại, đèn ông sao truyền thống và đèn cá chép giấy bóng kính vẫn giữ vững sức hút riêng đối với những khách hàng chuộng nét hoài cổ.
Giữa “rừng” đèn lồng hiện đại, đèn ông sao truyền thống và đèn cá chép giấy bóng kính vẫn giữ vững sức hút riêng đối với những khách hàng chuộng nét hoài cổ.
Cận cảnh mẫu lồng đèn "phúc tiểu lân" – món phụ kiện hot trend chiếm lĩnh thị trường Trung thu năm nay nhờ tạo hình ngộ nghĩnh, lông nhung mềm và mắt chớp sinh động.
Cận cảnh mẫu lồng đèn "phúc tiểu lân" – món phụ kiện hot trend chiếm lĩnh thị trường Trung thu năm nay nhờ tạo hình ngộ nghĩnh, lông nhung mềm và mắt chớp sinh động.
Sản phẩm nhanh chóng thu hút giới trẻ nhờ trải nghiệm tự làm (DIY) và thiết kế bắt mắt khi lên hình. Mẫu đèn tiểu lân có hai kích thước chính: size nhỏ cầm tay giá khoảng 100.000 đồng/chiếc và size lớn tầm 35 cm giá khoảng 150.000 đồng/chiếc.
Sản phẩm nhanh chóng thu hút giới trẻ nhờ trải nghiệm tự làm (DIY) và thiết kế bắt mắt khi lên hình. Mẫu đèn tiểu lân có hai kích thước chính: size nhỏ cầm tay giá khoảng 100.000 đồng/chiếc và size lớn tầm 35 cm giá khoảng 150.000 đồng/chiếc.
Các set nguyên liệu tự ghép này cũng đang được săn đón rầm rộ trên mạng xã hội với giá mềm hơn một chút, thu hút nhiều bạn trẻ mua về tự hoàn thiện.
Các set nguyên liệu tự ghép này cũng đang được săn đón rầm rộ trên mạng xã hội với giá mềm hơn một chút, thu hút nhiều bạn trẻ mua về tự hoàn thiện.
Trống quân bọc da truyền thống được xếp thành từng chồng cao ngất cạnh các món đồ chơi thổi bong bóng, súng đồ chơi hiện đại.
Trống quân bọc da truyền thống được xếp thành từng chồng cao ngất cạnh các món đồ chơi thổi bong bóng, súng đồ chơi hiện đại.
Những mẫu cài tóc sặc sỡ nhiều màu sắc dành cho các bạn nữ và bé gái cũng được khách hàng yêu thích.
Những mẫu cài tóc sặc sỡ nhiều màu sắc dành cho các bạn nữ và bé gái cũng được khách hàng yêu thích.
Video: Không khí hàng Mã trước thềm Trung thu.
Minh Phương
#Hàng Mã #Trung thu #đèn lồng #phúc tiểu lân #đồ chơi truyền thống #chụp ảnh

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