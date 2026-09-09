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[GALLERY] Khai mạc triển lãm Triển lãm quốc tế về PCCC và Cứu hộ cứu nạn

Xã hội

[GALLERY] Khai mạc triển lãm Triển lãm quốc tế về PCCC và Cứu hộ cứu nạn

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) khai mạc Triển lãm quốc tế về PCCC và Cứu hộ cứu nạn.

Thiên Anh
Ngày 9/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026. Triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4-10-1961 / 4-10-2026) và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4-10-2001 / 4-10-2026).
Ngày 9/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026. Triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4-10-1961 / 4-10-2026) và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4-10-2001 / 4-10-2026).
Diễn ra từ ngày 9 đến 12/9, Triển lãm quốc tế về PCCC và Cứu hộ cứu nạn 2026 có quy mô 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, đến từ 480 thương hiệu của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Diễn ra từ ngày 9 đến 12/9, Triển lãm quốc tế về PCCC và Cứu hộ cứu nạn 2026 có quy mô 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, đến từ 480 thương hiệu của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bên cạnh đó, Triển lãm lần này là diễn đàn kết nối cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức quốc tế; góp phần thúc đẩy hợp tác, nghiên cứu, đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, giới thiệu sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cả nước và bạn bè quốc tế về những thành tựu khoa học, công nghệ, kỹ thuật ứng dụng trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Bên cạnh đó, Triển lãm lần này là diễn đàn kết nối cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức quốc tế; góp phần thúc đẩy hợp tác, nghiên cứu, đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, giới thiệu sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cả nước và bạn bè quốc tế về những thành tựu khoa học, công nghệ, kỹ thuật ứng dụng trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Triển lãm quốc tế về PCCC và Cứu hộ cứu nạn cũng nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời khơi dậy những đam mê khoa học, công nghệ, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia.
Triển lãm quốc tế về PCCC và Cứu hộ cứu nạn cũng nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời khơi dậy những đam mê khoa học, công nghệ, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia.
Thông qua sự kiện, các bên có thêm cơ hội mở rộng hợp tác, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu và sản xuất trong nước; góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn cho cộng đồng.
Thông qua sự kiện, các bên có thêm cơ hội mở rộng hợp tác, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu và sản xuất trong nước; góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn cho cộng đồng.
Bên cạnh hoạt động trưng bày, Triển lãm còn có chuỗi chương trình chuyên sâu, thiết thực: Tọa đàm quốc tế “Phát triển công nghiệp PCCC, CNCH góp phần phát triển công nghiệp an ninh phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân”. Diễn đàn “Đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về PCCC và CNCH”. Các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu, chữa cháy, CNCH dành cho người dân, học sinh, sinh viên trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Bên cạnh hoạt động trưng bày, Triển lãm còn có chuỗi chương trình chuyên sâu, thiết thực: Tọa đàm quốc tế “Phát triển công nghiệp PCCC, CNCH góp phần phát triển công nghiệp an ninh phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân”. Diễn đàn “Đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về PCCC và CNCH”. Các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu, chữa cháy, CNCH dành cho người dân, học sinh, sinh viên trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khẳng định, Triển lãm không chỉ là giới thiệu những sản phẩm, công nghệ mới, mà quan trọng hơn là hình thành một nền tảng kết nối hiệu quả giữa quản lý nhà nước - nghiên cứu khoa học - sản xuất, kinh doanh - ứng dụng thực tiễn; giữa yêu cầu của Việt Nam với tri thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của thế giới.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khẳng định, Triển lãm không chỉ là giới thiệu những sản phẩm, công nghệ mới, mà quan trọng hơn là hình thành một nền tảng kết nối hiệu quả giữa quản lý nhà nước - nghiên cứu khoa học - sản xuất, kinh doanh - ứng dụng thực tiễn; giữa yêu cầu của Việt Nam với tri thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của thế giới.
Đặc biệt, Tọa đàm quốc tế là nơi các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp cùng hiến kế phát triển công nghiệp PCCC và CNCH Việt Nam. Mục tiêu là đưa lĩnh vực này trở thành một ngành quan trọng trong công nghiệp an ninh quốc gia, đủ sức vươn ra khu vực và thế giới. Đó cũng chính là tinh thần mà chúng ta cùng hướng tới tại Triển lãm năm nay: Kết nối để cùng phát triển, hợp tác để cùng an toàn.
Đặc biệt, Tọa đàm quốc tế là nơi các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp cùng hiến kế phát triển công nghiệp PCCC và CNCH Việt Nam. Mục tiêu là đưa lĩnh vực này trở thành một ngành quan trọng trong công nghiệp an ninh quốc gia, đủ sức vươn ra khu vực và thế giới. Đó cũng chính là tinh thần mà chúng ta cùng hướng tới tại Triển lãm năm nay: Kết nối để cùng phát triển, hợp tác để cùng an toàn.
Đồng chí Cục trưởng tin tưởng Triển lãm sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững. Đầu tư cho công nghiệp PCCC và CNCH hôm nay chính là đầu tư cho an toàn, sự bình yên và phát triển bền vững của đất nước ngày mai.
Đồng chí Cục trưởng tin tưởng Triển lãm sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững. Đầu tư cho công nghiệp PCCC và CNCH hôm nay chính là đầu tư cho an toàn, sự bình yên và phát triển bền vững của đất nước ngày mai.
Nhiều thiết bị PCCC và Cứu hộ cứu nạn được trưng bày tại triển lãm.
Nhiều thiết bị PCCC và Cứu hộ cứu nạn được trưng bày tại triển lãm.
Hệ thống cứu hộ cứu nạn bằng thiết bị bay không người lái.
Hệ thống cứu hộ cứu nạn bằng thiết bị bay không người lái.
Trong thời gian diễn ra Triển lãm còn có các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu, chữa cháy, CNCH dành cho người dân, học sinh, sinh viên. Ảnh sử dụng trong bài: Bộ Công an.
Trong thời gian diễn ra Triển lãm còn có các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu, chữa cháy, CNCH dành cho người dân, học sinh, sinh viên. Ảnh sử dụng trong bài: Bộ Công an.
Thiên Anh
#Triển lãm PCCC #Cứu hộ cứu nạn #Hà Nội #công nghệ #hợp tác #an toàn

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