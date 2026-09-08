TP HCM xử phạt Công ty Y khoa Phổi Việt 102 triệu đồng do nhiều vi phạm y tế

Thanh tra Y tế xử phạt Công ty Cổ phần Y khoa Phổi Việt 102 triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề 1 tháng do vi phạm hành chính trong khám chữa bệnh.

Nhiều sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám chữa bệnh

Thanh tra ngành Y tế vừa ban hành Quyết định số 4048/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Địa điểm kinh doanh - Công ty Cổ phần Y khoa Phổi Việt (địa chỉ tại 107C Ngô Quyền, phường Chợ Lớn, TP HCM).

Theo quyết định xử phạt, cơ sở này đã thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, bao gồm:

Khám chữa bệnh vượt phạm vi: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong giấy phép (trừ trường hợp cấp cứu).

Người hành nghề không đăng ký: Nhân sự tham gia hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nhưng không thực hiện đăng ký hành nghề theo đúng quy định của pháp luật.

Vắng mặt Dược sĩ chịu trách nhiệm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian cơ sở hoạt động (không ủy quyền khi vắng mặt theo quy định).

Vi phạm quản lý thuốc điện tử: Không có thiết bị công nghệ thông tin kết nối internet và không thực hiện quản lý hoạt động mua, bán thuốc bằng phần mềm ứng dụng; hoặc không bảo đảm kiểm soát xuất, xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc; không bảo đảm dữ liệu liên thông với hệ thống thông tin về dược của Bộ Y tế.

Phạt tiền 102 triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề

Với các hành vi vi phạm trên, Công ty Cổ phần Y khoa Phổi Việt bị áp dụng tổng mức phạt tiền là 102.000.000 đồng (Một trăm lẻ hai triệu đồng).

Bên cạnh hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng áp dụng hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn (Chứng chỉ số 009635/HCM-CCHN do Sở Y tế TP.HCM cấp ngày 13/8/2013) trong thời hạn 01 tháng.

Quyết định xử phạt được ban hành nhằm chấn chỉnh việc tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, hành nghề y và kinh doanh thuốc trên địa bàn TP HCM.