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Xã hội

Xử lý nghiêm nếu có vi phạm vụ suất ăn bán trú "lèo tèo" giá đỗ, thịt băm

Mới đây, UBND TP Hà Nội yêu cầu xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ phản ánh về chất lượng suất ăn bán trú và báo cáo kết quả vào chiều 9/9.

Hải Ninh

Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND xã Trung Giã về việc xử lý thông tin báo chí nêu liên quan đến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà giao UBND xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh. Đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Kết quả thực hiện phải được báo cáo UBND thành phố chậm nhất vào 15h ngày 9/9.

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Suất cơm bán trú ngày 7/9 của học sinh trường Tiểu học Trung Giã (xã Trung Giã, Hà Nội). (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Trước đó, một số phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Trung Giã phản ánh về suất ăn bán trú trong ngày đầu học sinh lớp 1 đến trường.

Theo tiêu chuẩn, mỗi suất ăn bán trú có giá 40.000 đồng, trong đó phụ huynh đóng 12.000 đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh. Mức hỗ trợ này tăng 8.000 đồng/học sinh so với năm học trước. Tuy nhiên, hình ảnh được phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội, suất ăn gồm một ít giá xào, thịt băm và một que thịt xiên. Một số phụ huynh lo lắng khẩu phần ăn như trên chưa tương xứng với giá tiền và cũng không đảm bảo về dinh dưỡng cho học sinh.

Ngoài chất lượng suất ăn bán trú lèo tèo như trên, các phụ huynh Trường Tiểu học Trung Giã còn phản ánh về thời gian vận chuyển, giao nhận suất ăn chưa phù hợp tại một số điểm trường. Thậm chí tại trụ sở chính, đến 13h chiều, học sinh mới nhận được suất ăn trưa, ảnh hưởng đến thời gian ăn, nghỉ, sinh hoạt của học sinh.

Ngay khi nhận được phản ánh của phụ huynh UBND xã Trung Giã đã vào cuộc kiểm tra. UBND xã đã làm việc với nhà trường và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Đức Tiến, đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Trung Giã.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND xã Trung Giã Nguyễn Bá Hoàng cho biết, qua kiểm tra hồ sơ pháp lý, đơn vị này được xác định đáp ứng các điều kiện theo quy định. Đơn vị này không tổ chức nấu ăn trực tiếp tại trường mà chế biến tại cơ sở riêng, sau đó vận chuyển suất ăn đến trường để phục vụ học sinh. Sau khi làm rõ một số vấn đề liên quan, UBND xã Trung Giã đã chấm dứt hợp đồng cung cấp suất ăn cho trường đối với đơn vị này. Đồng thời, làm việc với Công ty Cổ phần Sản phẩm Việt Cho Bạn để đơn vị này thay thế cung cấp suất ăn từ ngày 10/9.

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Giã cho biết, trường có gần 500 học sinh ăn bán trú trên tổng số gần 1500 học sinh sau sáp nhập.

Đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho trường là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại & Sản xuất Đức Tiến, do UBND xã Trung Giã lựa chọn theo quy trình đấu thầu. Đáng chú ý, kiểm tra giám sát thực tế ngày đầu tổ chức bữa ăn bán trú, nhà trường phát hiện một số vấn đề như đơn vị vận chuyển, giao đồ ăn chậm, có phân hiệu, học sinh phải chờ đến 12h trưa mới có cơm. Cùng với đó, khat cơm có các ngăn khá nông, thành khay thấp, dụng cụ múc, chia canh chưa phù hợp. Đáng chú ý, theo đánh giá của nhà trường, suất ăn chất lượng không tốt, so với các đơn vị khác thì còn thua kém. Trước tình trạng này, trường đã có báo cáo UBND xã Trung Giã.

Ngay trong chiều 8/9, UBND xã Trung Giã đã tổ chức cuộc họp với ban giám hiệu nhà trường và thông tin tới cha mẹ học sinh để cung cấp thông tin chính thức, ổn định tâm lý phụ huynh.

Báo cáo của Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Giã, ngày 7/9 là ngày đầu tiên Trường Tiểu học Trung Giã tổ chức ăn bán trú trong năm học 2026 - 2027. Tuy nhiên, quá trình triển khai, nhiều phụ huynh phản ánh về thời gian giao nhận suất ăn, chất lượng một số món ăn và công tác tổ chức phục vụ. Để bảo đảm quyền lợi của học sinh, Phòng Văn hóa - Xã hội đã tham mưu UBND xã Trung Giã khẩn trương xây dựng phương án lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn thay thế. Công ty Cổ phần Sản phẩm Việt Cho Bạn tiếp nhận nhiệm vụ cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Trung Giã từ ngày 10/9.

Trong thời gian chuyển giao, Trường Tiểu học Trung Giã tạm dừng tổ chức ăn bán trú trong ngày 9/9 và đã thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh có đăng ký ăn bán trú để chủ động sắp xếp việc đưa đón, chăm sóc học sinh.

Liên quan đến bữa ăn bán trú ở Hà Nội, không chỉ có trường Tiểu học Trung Giã, phụ huynh phản ánh về chất lượng suất ăn chưa bảo đảm mà một số cơ sở giáo dục cũng phải ánh tình trạng giao suất ăn chậm, muộn. Đơn cử như trưa 8/9, nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai) đã phải tới trường gấp khi nhận được tin gần đầu giờ chiều nhưng con mình vẫn chưa được ăn cơm bán trú hay như trường Tiểu học Thanh Oai (phân hiệu Kim Thư), 12h trưa suất ăn mới được vận chuyển đến trường.

Trao đổi với báo chí về những thông tin phản ánh liên quan đến công tác tổ chức bán trú cho học sinh, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, để đảm bảo công tác tổ chức bán trú được thực hiện đúng kế hoạch, đúng quy định và bảo đảm quyền lợi của học sinh, Sở đã yêu cầu, các cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý, giám sát và công khai trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn, quy định liên quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng suất ăn, thời gian cung cấp, định lượng thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, quan điểm của Sở là những đơn vị cung cấp suất ăn nếu vi phạm các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh phải bị xử lý nghiêm. Nhà trường căn cứ các điều khoản trong hợp đồng yêu cầu đơn vị cung cấp khắc phục tồn tại, vi phạm (nếu có). Trường hợp vi phạm hợp đồng, ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn và quyền lợi của học sinh kiên quyết xử lý theo quy định.

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