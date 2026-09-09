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Xã hội

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 9/9: Mưa to, đề phòng ngập

TP HCM có khả năng mưa vừa, mưa to đến rất to từ đêm 9/9 đến 12/9, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 250 mm, có thể gây ngập.

Theo Phan Anh/Zingnews

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay 9/9, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin từ đêm 9/9 đến 12/9, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 250 mm.

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Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 9/9: Mưa rất to, đề phòng ngập. Ảnh minh họa: An Huy.

Khu vực tồn tại rãnh áp thấp có trục khoảng 19 - 22 độ vĩ Bắc suy yếu dần. Ngày 9/9 hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khoảng 17-20 độ vĩ Bắc, sau hạ trục dần xuống phía Nam. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình sau hoạt động mạnh lên.

Người dân lưu ý đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, triều cường khu vực sông Sài Gòn trong 5 ngày tới tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng Tám (Âm Lịch).

Theo đó, đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 12 - 13/9, tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên ở mức xấp xỉ báo động 1; tại trạm Thủ Dầu Một, có thể đạt ở mức xấp xỉ hoặc dưới báo động 2. Thời gian xuất hiện vào khoảng 5h - 7h hoặc 17h - 19h.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.

#Dự báo #thời tiết #mưa to #gây ngập #TP HCM

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