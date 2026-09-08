Nhân viên nhà thuốc tham ô hơn 356 triệu đồng của công ty dược

Lợi dụng việc trực tiếp thu, quản lý tiền bán thuốc, Nguyễn Chung Thủy nhiều lần không nộp doanh thu về công ty, chiếm đoạt hơn 356 triệu đồng.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chung Thủy (SN 1997, trú thôn Chí Chủ, xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ) về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Thủy là nhân viên bán hàng, được giao phụ trách kinh doanh tại một nhà thuốc thuộc Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Nhà thuốc này thuộc Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, có trụ sở tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng.

Theo quy định của công ty, Thủy có trách nhiệm trực tiếp thu tiền bán thuốc từ khách hàng, quản lý và nộp đầy đủ doanh thu về công ty. Tuy nhiên, trong thời gian được giao phụ trách nhà thuốc năm 2023, lợi dụng việc trực tiếp thu, giữ tiền bán hàng và thiếu sự giám sát thường xuyên, Thủy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền doanh thu.

Thủy nhiều lần thu tiền bán thuốc nhưng không nộp đầy đủ về công ty mà giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi này được thực hiện nhiều lần trong năm 2023.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Nguyễn Chung Thủy đã chiếm đoạt của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam là 356.712.286 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chung Thủy về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hành vi của bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp tăng cường quản lý, kiểm soát tài chính, nhất là đối với những vị trí trực tiếp thu, giữ và nộp tiền; xây dựng quy trình đối soát doanh thu chặt chẽ, kiểm tra định kỳ và phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận.

Các đơn vị cũng cần tăng cường giám sát, kiểm tra chéo, không để một cá nhân thực hiện toàn bộ các khâu thu, giữ và nộp tiền mà thiếu cơ chế kiểm soát. Khi phát hiện dấu hiệu chênh lệch, thất thoát doanh thu hoặc tài sản bất thường, cần kịp thời kiểm tra, xác minh và báo cáo cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.