Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố đối tượng mang súng đi săn thú rừng ở Khánh Hòa

Trong lúc mang súng đi săn bắn thú rừng, Nguyễn Văn Thành (TP Hồ Chí Minh) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 16/12, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1986, trú tại phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ” quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 9/2018, Nguyễn Văn Thành lên mạng xã hội tìm kiếm mua súng, đạn, thuốc súng để săn bắn thú rừng.

andt-1512.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Văn Thành. Ảnh: CACC

Đến ngày 26/9/2018, Thành chở theo súng, đạn, thuốc súng đến khu vực thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (nay là thôn Liên Sơn 2, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) để săn bắn thú rừng thì bị Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Phước (nay là Hạt Kiểm lâm Thuận Nam - Ninh Phước) phát hiện.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Công an xác định hành vi phạm tội của đối tượng và tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Công an #Khánh Hoà #khởi tố #bắt giam #sử dụng súng #săn bắn

Bài liên quan

Xã hội

Đột kích cơ sở sản xuất phân bón không phép ở Khánh Hoà

Sau khi đặt mua nguyên liệu, bao bì, 2 cơ sở tổ chức pha trộn, đóng gói các sản phẩm phân bón và in tên đơn vị phân phối rồi bán ra thị trường.

Ngày 16/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại xã Phước Hà.

Theo thông tin ban đầu, ngày 03/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an xã Phước Hà tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón đối với 02 cơ sở, gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HL T.P do ông N.T.H (SN 1987, trú xã Phước Hữu) làm Giám đốc và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PBL T.P do ông N.T.L (SN 1993, trú xã Phước Hữu) làm Giám đốc.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an TP Huế trao trả lắc vàng cho người dân đánh rơi

Đội An ninh hàng không (Công an TP Huế) vừa giúp một nữ hành khách tìm lại chiếc lắc vàng bị đánh rơi tại Cảng HKQT Phú Bài.

Ngày 16/12, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả chiếc lắc vàng cho nữ hành khách V.T.B (trú tại TP HCM).

Trước đó, vào tối 15/12, bà V.T.B cùng người thân đi trên chuyến bay VN1374 từ TP HCM ra TP Huế và đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đối tượng đập phá quán karaoke ở Hà Tĩnh

Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Pattaya, đối tượng Lê Văn Thịnh (phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) đã có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.

Ngày 14/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Lê Văn Thịnh để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, vào ngày 13/11, sau khi uống rượu, Lê Văn Thịnh đến hát tại quán Karaoke Pattaya (phường Sông Trí). Tại đây, đối tượng Thịnh đã có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới