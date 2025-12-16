Khởi tố đối tượng mang súng đi săn thú rừng ở Khánh Hòa

Trong lúc mang súng đi săn bắn thú rừng, Nguyễn Văn Thành (TP Hồ Chí Minh) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 16/12, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1986, trú tại phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ” quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 9/2018, Nguyễn Văn Thành lên mạng xã hội tìm kiếm mua súng, đạn, thuốc súng để săn bắn thú rừng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Văn Thành. Ảnh: CACC

Đến ngày 26/9/2018, Thành chở theo súng, đạn, thuốc súng đến khu vực thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (nay là thôn Liên Sơn 2, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) để săn bắn thú rừng thì bị Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Phước (nay là Hạt Kiểm lâm Thuận Nam - Ninh Phước) phát hiện.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Công an xác định hành vi phạm tội của đối tượng và tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.