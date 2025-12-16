Công an Quảng Trị giúp người dân nhận lại 100 triệu đồng

Phát hiện tài khoản nhận được 100 triệu đồng, anh T.T.Q (tỉnh Quảng Trị) đã đến cơ quan Công an trình báo, đồng thời nhờ tìm người trả lại.

Ngày 16/12, thông tin từ Công an xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp xác minh, trả lại 100 triệu đồng cho một cá nhân ở tỉnh Gia Lai chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người dân trên địa bàn.

Trước đó, anh T.T.Q (SN 1997, trú xã Hiếu Giang) bất ngờ nhận được số tiền 100.000.000 đồng chuyển nhầm từ một tài khoản lạ.

Người nhà anh Q. giao nộp tiền cho cơ quan Công an. Ảnh: Minh Trường

Ngay sau đó, anh T.T.Q (SN 1997, trú xã Hiếu Giang) đã trình báo vụ việc tới Công an xã Hiếu Giang và phối hợp xác minh để tìm lại chủ nhân thực sự của số tiền.

Qua ra soát, cơ quan Công an xác định người chuyển nhầm là bà N.T.D (SN 1965, trú tại xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai), nên đã hướng dẫn anh Q. làm thủ tục hoàn trả tiền. Tuy nhiên, vì đang không ở địa phương nên anh Q đã nhờ người thân rút tiền mặt rồi đưa lên cơ quan Công an để nộp lại.

