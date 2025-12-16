Hà Nội

Xã hội

Phó giám đốc Công an Bắc Ninh được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì

Phó giám đốc Công an Bắc Ninh đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chỉ đạo đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao.

Khánh Hoài

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81, diễn ra vào ngày 16/12, Đại tá Bùi Chiến Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chỉ đạo đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

12.jpg
Đại tá Bùi Chiến Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: QP).

Đây là chuyên án phức tạp, quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phạm vi trải rộng trong và ngoài nước. Với vai trò Trưởng ban Chuyên án, Đại tá Bùi Chiến Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng phương án đấu tranh tổng thể, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, từng mũi công tác. Đồng thời yêu cầu bảo đảm tuyệt đối yếu tố bí mật, an toàn, đúng pháp luật trong suốt quá trình triển khai.

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2024 đến khi bị triệt phá, đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước, trong đó Bắc Ninh có hơn 300 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.

cats-8755.jpg
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Trước đó, Đại tá Bùi Chiến Thắng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba về thành tích trực tiếp chỉ đạo bóc gỡ nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng dưới hình thức tư vấn, chữa bệnh, bán thuốc giả, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước.

