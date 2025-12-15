Hà Nội

Sống Khỏe

105 người nhập viện sau khi ăn bánh mì thương hiệu Hồng Vân tại Quảng Ngãi

Vụ ngộ độc thực phẩm tại Quảng Ngãi liên quan đến bánh mì Hồng Vân khiến 105 người phải nhập viện, ngành y tế khẩn trương xử lý.

Bình Nguyên

Chiều 14/12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo chính thức về vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra sau khi nhiều người ăn bánh mì mang thương hiệu Hồng Vân.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Hòa cho biết, theo thống kê mới nhất, đến tối 14/12 có tổng cộng 105 bệnh nhân đến khám, điều trị tại các bệnh viện (trong đó có 73 bệnh nhân đang nằm viện, 32 bệnh nhân đã được cho về).

Cụ thể, Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi đang điều trị 17 bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 19 bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng tiếp nhận 69 trường hợp, trong đó 37 bệnh nhân đang điều trị nội trú, 32 bệnh nhân đã khám xong và được cho xuất viện.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị. Đồng thời đề nghị các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh tập trung nhân lực, thuốc men, theo dõi sát tình trạng sức khỏe để người bệnh sớm hồi phục.

Các thành phần nhân bánh mì như pate, bơ, đồ chua, thịt nguội, rau dưa… chưa được bảo quản đúng cách, khiến vi sinh vật dễ sinh sôi. Ảnh minh họa/Internet

Trước đó, khoảng 17h ngày 11/12, những trường hợp đầu tiên bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, sốt cao.

Sau đó, số người có biểu hiện tương tự ngày càng tăng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu, điều trị.

Đến sáng ngày 13/12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 15 trường hợp nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì mang thương hiệu Hồng Vân. Các bệnh nhân sinh sống rải rác tại nhiều địa phương như Nghĩa Lộ, Khánh Cường, Nghĩa Giang, Cẩm Thành… Đến trưa 14/12, con số nhập viên tại các cơ sở y tế tăng lên hơn 50 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có người đã xuất viện, có người đang điều trị tại bệnh viện.

1-8479.jpg
Bác sĩ Khoa Nội (Bệnh viện Phúc Hưng) khám cho một trường hợp ngộ độc thực phẩm/Ảnh baoquangngai.

Hiện các trường hợp đang được điều trị theo phác đồ ngộ độc thực phẩm, chủ yếu là bù nước, điện giải và sử dụng kháng sinh đối với những bệnh nhân có chỉ số bạch cầu tăng cao.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã yêu cầu cơ quan chức năng lấy mẫu bánh mì, các nguyên liệu để xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

