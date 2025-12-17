Nhiều hạn chế tại dự án khu dân cư do Công ty Phú Thành làm nhà đầu tư

Dự án xây dựng Khu dân cư mới xã Trường Tân do Công ty Phú Thành làm nhà đầu tư vừa bị Thanh tra Hải Phòng chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót.

Thanh tra TP Hải Phòng vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cư mới xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Phú Thành làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng (Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại hai xã Đồng Quang và Đức Xương cũ) do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Phú Thành là nhà đầu tư. Dự án được triển khai trên diện tích 192.552,4m2 tại xã Đồng Quang và Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (nay là xã Trường Tân, TP Hải Phòng), với tổng mức đầu tư hơn 294 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng (trước đây là Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại hai xã Đồng Quang và Đức Xương).

Thi công một số hạng mục không có giấy phép, không thuộc dự án đầu tư

Kết luận thanh tra nêu rõ hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện quy hoạch chi tiết; chấp hành quy định của pháp luật về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết cục bộ dự án.

Trong đó, bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng chưa quy định cụ thể chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng trong phạm vi hành lang lưới điện 110kV của tuyến đường nội bộ số 9 là chưa đảm bảo quy định. Phương án quy hoạch chi tiết xây dựng chưa bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất quy hoạch là đất sân thể thao chưa đảm bảo quy định. Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng xác định lượng nước thải còn chưa chính xác dẫn tới lựa chọn công suất trạm xử lý nước thải còn chưa phù hợp; phương án quy hoạch chi tiết xây dựng chưa bố trí trồng dải cây xanh cách ly với chiều rộng >=10m giữa trạm xử lý nước thải và khu dân cư, các công trình xây dựng khác là chưa đảm bảo quy định.

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Phú Thành, UBND xã Đồng Quang, Đức Xương chưa tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch được duyệt là chưa đảm bảo quy định. Bên cạnh đó, việc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Phú Thành trực tiếp chi trả kinh phí cho công tác lập quy hoạch chỉ tiết của dự án cũng chưa đảm bảo quy định. Ngoài ra, một số hạn chế thiếu sót khác dẫn tới Chủ đầu tư đã phải lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết.

Việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư tiến độ thực hiện dự án còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ; chậm bàn giao các công trình hạ tầng và quỹ đất xây dựng các công trình công cộng theo quy định. Đến thời điểm thanh tra, Chủ đầu tư chưa thực hiện đầu tư hạng mục công trình thương mại dịch vụ theo quy định. Chưa thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Nhà đầu tư thực hiện thi công một số hạng mục (sân đường dạo; hồ điều hòa; kè đá) thuộc lô đất CX01; thoát nước mưa; nền mặt sân thể thao thuộc lô đất STT) không có giấy phép xây dựng; thi công một số hạng mục (mặt sân thể thao, hệ thống điện chiểu sáng quanh khu vực sân thể thao, ...) không thuộc dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Chủ đầu tư chưa thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý trật tự xây dựng đối với việc xây dựng nhà ở tại các lô đất LK 3.09, LK 3.10, LK 3.11; LK 3.33; LK 7.15; LK 8.24 là chưa đảm bảo quy định.

Trong khi đó, UBND xã Đồng Quang; Đức Xương (sau sáp nhập là xã Nhật Quang và Quang Đức); UBND xã Trường Tân (sau sắp xếp các đơn vị hành chính) chưa thực hiện việc kiểm tra, giám sát, quản lý trật tự xây dựng đối với việc xây dựng nhà ở tại các lô đất LK 3.09, LK 3.10, LK 3.11; LK 3.33; LK 7.15; LK 8.24.

Phương án thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công không thiết kế đường ống cấp nước, điểm đấu nối cấp điện, thông tin liên lạc, hệ thống thu gom, thoát nước thải đến ranh giới lô đất quy hoạch là đất sân thể thao là chưa phù hợp; chưa đảm bảo mục tiêu của dự án là nhằm hình thành khu dân cư hiện đại, đồng bộ khớp nối về hạ tầng kỹ thuật. Thi công một số hạng mục còn có hạn chế thiếu sót, thi công thiếu khối lượng với số tiền 3.014.056.000 đồng; mái taluy bên trái tuyến đường số 9 bị sạt, lở, không đảm bảo kích thước hình học theo thiết kế bản vẽ thi công.

Đến thời điểm thanh tra, còn 01 lô đất LK 01.01, diện tích 200,7m² chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn chưa đảm bảo thời gian theo thông báo của cơ quan thuế dẫn đến phải nộp tiền phạt chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Kết quả kiểm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án xác định diện tích 862,55m² đất thuộc hành lang đường điện 110 kV đã được thu hồi, bàn giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Phú Thành nhưng không phục vụ việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án dẫn tới tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung là 552.057.300 đồng; tiền thuê đất (trả một lần cho cả thời gian thuê 50 năm) phải nộp bổ sung 33.010.790 đồng...

Nhiều đơn vị phải chịu trách nhiệm

Về trách nhiệm những hạn chế, thiếu sót, Thanh tra TP Hải Phòng nêu rõ, Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc; UBND huyện Gia Lộc; Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Gia Lộc và các đơn vị, cá nhân có liên quan thời kỳ 2020- 6/2025 chịu trách nhiệm trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; giải phóng mặt bằng còn có hạn chế, thiếu sót; trách nhiệm liên quan đến công tác kiểm trạ, giám sát việc thi công, nghiệm thu các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Chủ đầu tư có những hạn chế, thiếu sót.

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương (nay là Phòng quản lý môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng) chịu trách nhiệm đối với hạn chế, thiếu sót của thuyết minh Báo cáo đánh giá tác động môi trường xác định lưu lượng nước thải còn hạn chế; phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương (nay thuộc chức năng phòng Kinh tế - Định giá đất thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng) chịu trách nhiệm đối với hạn chế, thiếu sót trong việc xác định giá đất cụ thể khi không giảm trừ chi phí phát triển đối với phần diện tích đất chưa bàn giao cho nhà đầu tư (74m² trong tổng diện tích đất phải giảm trừ 862,55m2).

UBND các xã Đồng Quang; Đức Xương (trước sáp nhập); UBND xã Trường Tân còn có hạn chế, thiếu sót chưa thực hiện công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng; chưa kiểm tra, giám sát, quản lý trật tự xây dựng đối với dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Phú Thành.

Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Phú Thành chịu trách nhiệm chính đối với các hạn chế thiếu sót; có trách nhiệm liên quan đối với hạn chế thiếu sót chưa công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng.

Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-TTTP thu hồi số tiền sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra là 3.828.226.818 đồng của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Phú Thành. Doanh nghiệp này đã thực hiện nộp số tiền này vào tài khoản tạm của Thanh tra thành phố Hải Phòng tại Kho bạc Nhà nước Khu vực III.

Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, UBND xã Trường Tân và yêu cầu Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Phú Thành) thực hiện kết luận, kiến nghị.