Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl ăn mặc táo bạo chụp ảnh bên nhà thờ Đức Bà gây tranh cãi

Cộng đồng trẻ

Hot girl ăn mặc táo bạo chụp ảnh bên nhà thờ Đức Bà gây tranh cãi

Loạt ảnh check-in của một cô gái xinh đẹp với phong cách thời trang táo bạo bên nhà thờ Đức Bà (TP HCM) đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Trầm Phương
Những ngày gần đây, loạt ảnh check-in tại khu vực Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM) trong không khí lễ hội cuối năm đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Những bức hình với sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp trong trang phục táo bạo đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. (Ảnh: IG @baonane)
Những ngày gần đây, loạt ảnh check-in tại khu vực Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM) trong không khí lễ hội cuối năm đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Những bức hình với sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp trong trang phục táo bạo đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. (Ảnh: IG @baonane)
Danh tính cô nàng trong bức ảnh cũng nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra, đó là Bảo Na - một hot girl, Tiktoker khá nổi trên mạng xã hội. (Ảnh: IG @baonane)
Danh tính cô nàng trong bức ảnh cũng nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra, đó là Bảo Na - một hot girl, Tiktoker khá nổi trên mạng xã hội. (Ảnh: IG @baonane)
Trong bộ ảnh này, Bảo Na diện một chiếc áo croptop lấp lánh, với thiết kế dây mảnh và khoét sâu táo bạo ở phần lưng, kết hợp cùng chân váy cạp trễ chấm bi, tạo nên tổng thể vừa cá tính, vừa gợi cảm. (Ảnh: IG @baonane)
Trong bộ ảnh này, Bảo Na diện một chiếc áo croptop lấp lánh, với thiết kế dây mảnh và khoét sâu táo bạo ở phần lưng, kết hợp cùng chân váy cạp trễ chấm bi, tạo nên tổng thể vừa cá tính, vừa gợi cảm. (Ảnh: IG @baonane)
Cô nàng kết hợp với lối trang điểm sắc sảo, nhấn nhá vào đôi mắt cùng màu son đỏ ấn tượng. (Ảnh: IG @baonane)
Cô nàng kết hợp với lối trang điểm sắc sảo, nhấn nhá vào đôi mắt cùng màu son đỏ ấn tượng. (Ảnh: IG @baonane)
Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh của Bảo Na đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc và sự tự tin của cô nàng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với tinh thần luôn đổi mới và dám thể hiện cá tính qua thời trang. (Ảnh: IG @baonane)
Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh của Bảo Na đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc và sự tự tin của cô nàng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với tinh thần luôn đổi mới và dám thể hiện cá tính qua thời trang. (Ảnh: IG @baonane)
Tuy nhiên cũng có không ít bình luận tiêu cực dưới những bức ảnh, một số cư dân mạng cho rằng ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm khá mong manh, việc ăn mặc quá phóng khoáng và táo bạo như vậy đến nơi công cộng chưa thực sự phù hợp. (Ảnh: IG @baonane)
Tuy nhiên cũng có không ít bình luận tiêu cực dưới những bức ảnh, một số cư dân mạng cho rằng ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm khá mong manh, việc ăn mặc quá phóng khoáng và táo bạo như vậy đến nơi công cộng chưa thực sự phù hợp. (Ảnh: IG @baonane)
Bảo Na sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút cùng thân hình chuẩn chỉnh với vòng eo con kiến. Cô nàng thu hút hơn 600.000 người theo dõi trên Tiktok. (Ảnh: IG @baonane)
Bảo Na sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút cùng thân hình chuẩn chỉnh với vòng eo con kiến. Cô nàng thu hút hơn 600.000 người theo dõi trên Tiktok. (Ảnh: IG @baonane)
Cô nàng theo đuổi phong cách thời trang táo bạo, không ngại thử nghiệm những bộ cánh cắt xẻ, tôn lên những đường nét cơ thể khỏe khoắn và gợi cảm. (Ảnh: IG @baonane)
Cô nàng theo đuổi phong cách thời trang táo bạo, không ngại thử nghiệm những bộ cánh cắt xẻ, tôn lên những đường nét cơ thể khỏe khoắn và gợi cảm. (Ảnh: IG @baonane)
Nhờ ngoại hình nổi bật, cô nàng được khá nhiều nhãn hàng để ý, mời làm mẫu ảnh. (Ảnh: IG @baonane)
Nhờ ngoại hình nổi bật, cô nàng được khá nhiều nhãn hàng để ý, mời làm mẫu ảnh. (Ảnh: IG @baonane)
Bảo Na cũng có mối quan hệ khá thân thiết với những Tiktoker xinh đẹp và nổi tiếng khác như Diệu Linh,...(Ảnh: IG @baonane)
Bảo Na cũng có mối quan hệ khá thân thiết với những Tiktoker xinh đẹp và nổi tiếng khác như Diệu Linh,...(Ảnh: IG @baonane)
Trầm Phương
#Bảo Na #nhà thờ Đức Bà #hot girl #thời trang táo bạo #TikToker

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT