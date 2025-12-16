Hà Nội

Xã hội

Nuôi 10 chó dữ bảo vệ 'boongke' ma tuý ở Hưng Yên

Tân xây dựng tường rào cao, cổng sắt quây kín nhà, nuôi 10 con chó để bảo vệ, lắp camera giám sát xung quanh với mục đích chủ động phát hiện người lạ.

Hải Ninh

Ngày 16/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá “boongke” bán lẻ ma tuý đặc biệt phức tạp tại Tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.

122.jpg
Vũ Ngọc Tân bị cơ quan Công an bắt giữ cùng tang vật.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý xác định đối tượng Vũ Ngọc Tân, sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên (đối tượng từng có 4 tiền án về ma tuý và mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống) có hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” dưới hình thức lập boongke, bán qua lỗ cổng cho các đối tượng nghiện ma tuý.

Ngày 12/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an xã Long Hưng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, bắt giữ Vũ Ngọc Tân khi đang đứng tại vị trí trước cửa số nhà 14, đường Nguyễn Tông Quai, tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên. Cảnh sát thu giữ trên người đối tượng 2 gói ma tuý loại heroin khối lượng 0,355g. Tân khai nhận đó là 2 gói heroine của Tân, mang theo để bán.

444433.jpg
Tang vật vụ án.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Ngọc Tân tại tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên, cơ quan Công an thu giữ 1 bánh heroin khối lượng 350,450g, 3 túi zip đựng heroin khối lượng 18,884g, 1 túi zip chứa 21 gói ma tuý nhỏ tổng khối lượng là 2,487g, Tân chia nhỏ ra để bán cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở thứ 2 của Tân tại thôn Khổng, xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên thu 2 túi zip bên trong đựng heroin khối lượng 41,359g. Tổng khối lượng ma tuý thu giữ được 413,535g.

Theo cơ quan công an, đây là tụ điểm, "boong ke" ma túy đặc biệt phức tạp tại xã Long Hưng do Vũ Ngọc Tân xây dựng ngay tại nhà ở của mình. Tân xây tường rào cao, cổng sắt quây kín nhà, có nuôi khoảng 10 con chó để bảo vệ, lắp hệ thống camera giám sát xung quanh với mục đích chủ động phát hiện người lạ hoặc đối tượng nghiện ma túy đến nhà mua ma túy.

Khi phát hiện có người đến mua ma tuý, Tân trực tiếp bán qua lỗ cổng mà không ra ngoài, đồng thời thường xuyên thay đổi nơi cất giấu ma tuý gây khó khăn cho lực lượng Công an trong việc triển khai các phương án bắt giữ, khám xét.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt xóa đường dây ma túy lớn:

(Nguồn: VTV1)
#ma túy #Hưng Yên #bắt giữ #boongke #chó dữ #Vũ Ngọc Tân

