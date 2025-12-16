Người dân trồng cây, xây dựng trái phép trên đất thu hồi dự án ở Hải Phòng

Xã Kim Thành (Hải Phòng) vừa phát hiện, xử lý một số trường hợp trồng cây, xây dựng trái phép trên đất thu hồi thực hiện dự án Khu công nghiệp Kim Thành 2.

Thông tin từ xã Kim Thành (TP Hải Phòng), những ngày qua, kiểm tra thực tế tại một số khu vực thuộc phạm vi dự kiến thu hồi đất để phục vụ dự án khu công nghiệp Kim Thành 2 tại thôn Đình Giọng, Lộng Khê, lực lượng chức năng xã Kim Thành đã phát hiện một số hộ, cá nhân tự ý trồng cây lâu năm, cây ăn quả, xây dựng công trình trái phép (trong đó có cả việc xây dựng mộ giả) trên đất nông nghiệp, đất có chủ trương thực hiện dự án.

Người dân tự giác nhổ cây trồng trái quy định.

UBND xã Kim Thành đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xã Kim Thành khẩn trương xác minh, lập biên bản đối với các trường hợp tại thôn Lộng Khê, Đình Giọng trồng cây lâu năm trái phép tại khu vực đất thuộc diện thu hồi. Đến chiều 16/12, đã có 2 hộ dân tự giác nhổ cây trồng trái quy định.

Hiện địa phương đang tiếp tục kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp vi phạm khác để lập biên bản, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

UBND xã Kim Thành khuyến cáo người dân không tự ý trồng cây lâu năm, cây ăn quả trái phép; xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp trong phạm vi đã được công bố quy hoạch; đồng thời tiếp tục tự giác thu hồi các cây đã trồng trái phép. Địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp vi phạm khác để lập biên bản, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Trước đó, xã Kim Thành đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ dự án. Đến nay xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp của 8/10 thôn, còn 2 thôn Lộng Khê, Đình Giọng đang tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ kiểm kê.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành 2 (giai đoạn 1) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc) làm chủ đầu tư, sử dụng 243,63 ha đất. Để thực hiện dự án, xã Kim Thành phải thu hồi đất của hơn 2.600 hộ dân. Đến nay, xã chi trả bồi thường đất nông nghiệp đối với hơn 1.000 hộ dân ở các thôn Kim Định, Kiến Lễ, Tân Tiến, Đồng Tâm, Đại Tiến, Văn Thọ, Nguyễn Bạo với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng.