Công an Bắc Ninh khởi tố đối tượng buôn bán gần 3 tạ pháo hoa nổ

Lực mua gần 3 tạ pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất từ một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ rồi mang về nhà cất giấu với mục đích bán kiếm lời.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Đồng Văn Lực (SN 1984, trú tại thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Trước đó, hồi 19h10 ngày 6/12, tại nhà Đồng Văn Lực, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt quả tang Lực đang có hành vi tàng trữ 4 bao tải, có tổng số 72 hộp nghi là pháo nổ với tổng khối lượng khoảng 107kg. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ, niêm phong số pháo trên theo quy định.

Đối tượng Đồng Văn Lực và tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Bắc Ninh cung cấp).

Thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đồng Văn Lực tại thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh, tổ công tác thu giữ thêm tại nhà bếp của Đồng Văn Lực 4 bao tải có chứa tổng cộng 120 khối hình hộp nghi là pháo hoa nổ với tổng khối lượng khoảng 179 kg.

Quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Đồng Văn Lực khai nhận, tổng số pháo mà tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế thu giữ gồm 192 bệ với 286 kg pháo là pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất được Lực mua từ ngày 5/12 của một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ với số tiền 20 triệu đồng rồi mang về nhà cất giấu với mục đích để bán kiếm lời.

Tổ công tác đã thu giữ toàn bộ số pháo hoa nổ trên, 1 xe ô tô hiệu Peugeot 2008, 1 xe mô tô và 1 điện thoại di động Iphone 16 Pro Max.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

