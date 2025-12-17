Hà Nội

Xã hội

Lâm Đồng thu hồi dự án Sài Gòn Đại Ninh vì vi phạm pháp luật đất đai

Lâm Đồng thu hồi toàn bộ đất dự án Sài Gòn Đại Ninh, chấm dứt giao, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng do chủ đầu tư là Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Theo Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Theo thông báo, diện tích đất bị thu hồi theo hồ sơ pháp lý là hơn 1.428 ha, thực tế hơn 1.434 ha, nằm trên địa bàn các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine (huyện Đức Trọng cũ), tỉnh Lâm Đồng. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tự xử lý tài sản trên đất trong thời hạn quy định, sau đó tỉnh sẽ ban hành quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền.

6835c2e15be8d4b68df9.jpg
Toàn cảnh hồ Đại Ninh – khu vực trung tâm của Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh vừa bị UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo thu hồi do vi phạm pháp luật đất đai.
589cc953505adf04864b.jpg
Nhiều hạng mục dang dở, cột bê tông phơi sắt hoen gỉ trong khu vực Dự án Sài Gòn Đại Ninh, sau hơn một thập kỷ triển khai nhưng không đưa đất vào sử dụng theo cam kết.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh được cấp chứng nhận đầu tư từ năm 2010, có tổng diện tích quy hoạch hơn 3.595 ha, tổng vốn đầu tư trên 25.000 tỷ đồng, từng được kỳ vọng trở thành khu đô thị – du lịch sinh thái lớn của Lâm Đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án mới chỉ thi công một số hạng mục hạ tầng, không đạt tiến độ cam kết.

Dự án này cũng liên quan đến nhiều sai phạm nghiêm trọng đã được Thanh tra Chính phủ kết luận và là nguyên nhân khiến hàng loạt cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương và địa phương bị xử lý hình sự trong thời gian qua.

