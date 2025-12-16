Đột kích cơ sở sản xuất phân bón không phép ở Khánh Hoà

Sau khi đặt mua nguyên liệu, bao bì, 2 cơ sở tổ chức pha trộn, đóng gói các sản phẩm phân bón và in tên đơn vị phân phối rồi bán ra thị trường.

Ngày 16/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại xã Phước Hà.

Theo thông tin ban đầu, ngày 03/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an xã Phước Hà tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón đối với 02 cơ sở, gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HL T.P do ông N.T.H (SN 1987, trú xã Phước Hữu) làm Giám đốc và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PBL T.P do ông N.T.L (SN 1993, trú xã Phước Hữu) làm Giám đốc.

Lực lượng Công an kiểm tra 2 cơ sở sản xuất phân bón không phép.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện các cơ sở đang tổ chức hoạt động pha trộn hỗn hợp một số nguyên liệu phục vụ sản xuất phân bón và đóng gói bao bì, tạo thành sản phẩm phân bón nhãn hiệu: Phân bón Humic, Phân bón đa vi lượng 10-60-10, Phân bón MKP Super, Đạm cá voi siêu dinh dưỡng, Mancozin, Canxi bo sữa, Siêu lân 86… và đang lưu trữ khoảng 3.000 sản phẩm phân bón và 3.000 kg nguyên liệu dạng bột.

Làm việc với cơ quan Công an, chủ 2 cơ sở thừa nhận hành vi sản xuất phân bón không đủ điều kiện, không được cấp phép về hoạt động sản xuất phân bón theo quy định từ tháng 9/2025 đến nay.

Được biết, các cơ sở này đã tự đặt mua nguyên liệu, bao bì và tổ chức pha trộn, đóng gói các sản phẩm phân bón và in tên đơn vị phân phối là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HL T.P và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PBL T.P để bán ra thị trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

